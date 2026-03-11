A posição do Grêmio sobre os clubes que se opõem à entrada na FFU

Nos últimos dias, clubes integrantes da Forte Futebol, como Goiás e CSA, se mostraram contrários ao ingresso de novas equipes no condomínio de clubes. O Grêmio estuda a possibilidade de uma mudança da Libra para a FFU, e esse possível movimento acabou incomodando essas equipes.
Em contato com a reportagem de GZH, a direção do Grêmio vê com estranheza esses movimentos e até como um certo desconhecimento das regras. Segundo o Tricolor, os contratos celebrados envolvendo as equipes da Libra e da FFU serão rigorosamente cumpridos até 2029.
A preocupação dos goianos e alagoanos está no fato de que a divisão das receitas acabaria diminuindo com a entrada de novos clubes, algo que o Tricolor entende que não vai ocorrer de forma imediata. Além disso, uma nova negociação, a partir de 2030, seria feita com valores maiores.
No caso do Grêmio, o contrato com a Globo foi tratado nos moldes propostos pela Libra e, assim, será cumprido até 2029. Caso a migração para a FFU ocorra, o Grêmio só poderia negociar novos valores a partir de 2030.
O que o Grêmio receberia de imediato seria um aporte na casa dos R$ 109 milhões, quantia que os principais clubes integrantes da FFU receberam quando assinaram o acordo para fazer parte da liga.
Essa mudança precisa passar por uma aprovação dos conselheiros do Grêmio. Nos próximos dias, uma reunião será convocada pelo Conselho de Administração do Clube para uma deliberação sobre o tema.