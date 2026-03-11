A posição do Grêmio sobre os clubes que se opõem à entrada na FFU

Conselho deliberativo vai definir a mudança do Grêmio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Nos últimos dias, clubes integrantes da Forte Futebol, como Goiás e CSA, se mostraram contrários ao ingresso de novas equipes no condomínio de clubes. O Grêmio estuda a possibilidade de uma mudança da Libra para a FFU, e esse possível movimento acabou incomodando essas equipes.

Em contato com a reportagem de GZH, a direção do Grêmio vê com estranheza esses movimentos e até como um certo desconhecimento das regras. Segundo o Tricolor, os contratos celebrados envolvendo as equipes da Libra e da FFU serão rigorosamente cumpridos até 2029.

A preocupação dos goianos e alagoanos está no fato de que a divisão das receitas acabaria diminuindo com a entrada de novos clubes, algo que o Tricolor entende que não vai ocorrer de forma imediata. Além disso, uma nova negociação, a partir de 2030, seria feita com valores maiores.

No caso do Grêmio, o contrato com a Globo foi tratado nos moldes propostos pela Libra e, assim, será cumprido até 2029. Caso a migração para a FFU ocorra, o Grêmio só poderia negociar novos valores a partir de 2030.

O que o Grêmio receberia de imediato seria um aporte na casa dos R$ 109 milhões, quantia que os principais clubes integrantes da FFU receberam quando assinaram o acordo para fazer parte da liga.