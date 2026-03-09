A marca histórica atingida por Luís Castro ao ser campeão gaúcho com o Grêmio

Grêmio de Luís Castro ainda terá outras três competições nesta temporada. André Ávila / Agencia RBS

Com apenas três meses de trabalho, o técnico Luís Castro atingiu uma marca histórica no Grêmio ao conquistar o Gauchão 2026 neste domingo (8). Ele é o primeiro treinador estrangeiro a conquistar um título pelo Tricolor.

O português é o 10° técnico efetivo de fora do Brasil a comandar o Grêmio. Antes, o último estrangeiro a treinar o clube havia sido o argentino Gustavo Quinteros, no ano passado.

Castro já havia trabalhado no Brasil entre 2022 e 2023, quando treinou o Botafogo. Na ocasião, não conquistou o Campeonato Carioca, mas levou o time ao título da Taça Rio.

Na história gremista, o português é o primeiro técnico a estar presente no jogo do título, mas não o primeiro a participar de uma campanha vitoriosa. Em 1987, o uruguaio Juan Mujica treinou o elenco gremista que acabou campeão. Contudo, foi trocado por Felipão durante a competição.

Outra curiosidade é que o Tricolor também teve técnicos interinos ou substitutos estrangeiros. Como foi o caso dos argentinos Luis Biscardi, em 1951, e Leandro Desábato, no ano passado, que comandou o time em jogos nos quais Quinteros não esteve disponível.

Ainda nesta temporada, Luís Castro pode aumentar o número de conquistas. O Grêmio disputa o Brasileirão e ainda irá participar da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Confira abaixo os demais técnicos estrangeiros da história do Grêmio