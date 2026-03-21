A faixa de campeão que une Grêmio, Renato Portaluppi e o Vasco 

Renato recebeu a homenagem de Alfredo Oliveira, Carioca, no gramado do Olímpico em 2006. Emerson Souza / Agencia RBS

O Grêmio vai a São Januário de olho no futuro. Mas a partida pela oitava rodada do Brasileirão de 2026 também será um reencontro com um símbolo vivo do passado de glórias do clube. Quando entrarem em campo neste domingo, a partir das 16h, os tricolores terão Renato Portaluppi como adversário pela 12ª vez.

Marcado na história gremista pelas conquistas da como jogador e dono dos principais recordes como técnico, o treinador do Vasco será rival do time que ele ajudou a conquistar um título mundial e duas Libertadores.

O retrospecto de encontros é favorável a Renato. Em 11 jogos, são cinco vitórias das equipes dirigidas pelo ex-camisa 7. Três empates e três derrotas completam a série de confrontos. Mesmo com toda a história construída em Porto Alegre, o técnico fez questão de ressaltar o momento atual. Seu objetivo é terminar o final de semana com mais uma vitória.

— Conheço bem o grupo do Grêmio, eu me sinto lisonjeado por ser um dos grandes ídolos daquele clube. Tenho história lá, fiz história como jogador, como treinador, ganhei tudo. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo clube, eu tenho certeza que o torcedor entende, mas hoje eu sou profissional, estou no Vasco, sou pago pelo Vasco e domingo com o meu grupo vou tentar ganhar do Grêmio para subir ainda mais na tabela — disse o técnico, após vencer o Fluminense por 3 a 2 na última rodada.

Faixa no peito

Uma dessas partidas com Renato na casamata adversária carrega um fato curioso. Dias antes do jogo entre Grêmio e Vasco no Olímpico em 2006, Renato brincou em uma entrevista coletiva ao se despedir dos jornalistas cariocas.

— Vou pra casa agora, comer um churrasco e comemorar o título gaúcho (naquele ano, o Grêmio havia vencido o Estadual diante do rival Inter) — disse.

A frase chegou a Porto Alegre. O ex-dirigente Alfredo Oliveira, conhecido como Carioca, preparou uma homenagem ao ídolo. No gramado do Olímpico, pediu que o então assessor de imprensa entregasse a uma faixa de campeão gaúcho de 2006 a Renato. O problema é que o treinador fez o que marca sua carreira no futebol. Mesmo preservando titulares de olho nos jogos das semifinais da Copa do Brasil, a equipe reserva do Vasco venceu a partida por 2 a 1.

Patrício, de pênalti, abriu o placar no início do confronto. Éder Fernandes e Alberoni fizeram a virada carioca. Além dos três pontos, Renato saiu do estádio naquela tarde com uma bolsa cheia de camisas do Grêmio e um novo ânimo para a disputa das semifinais da Copa do Brasil.

Duda Kroeff conhece Renato como poucos. O ex-presidente, responsável pela primeira oportunidade ao ídolo como técnico do Grêmio, aposta em um adversário focado.

— Também estou curioso para ver esse reencontro. Se alguém achar que ele vai aliviar alguma coisa, não vai, de jeito nenhum. Ele vai jogar para ganhar do Grêmio, ele é muito profissional, mas certamente não por isso deixa de ser gremista. Durante aqueles 90 minutos ali, ele esquece que é gremista, não tenha dúvida. Mas fora isso é muito abraço, muita resenha, muito reencontro, uma coisa agradável, um prazer — comenta.

Por 90 minutos, Renato e Grêmio estarão em lados opostos. Mesmo que sejam adversários por uma vez mais, a história dessa relação não será manchada. O passado e suas glórias estão nas memórias. Mas para cada um dos lados, o futuro no Brasileirão passará pelo encontro deste domingo.