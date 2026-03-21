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A faixa de campeão que une Grêmio, Renato Portaluppi e o Vasco 

Técnico recebeu no gramado do Olímpico a lembrança da conquista do Gauchão de 2006

Marco Souza

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