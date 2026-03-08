A expectativa dos torcedores gremistas para o Gre-Nal da final do Gauchão

João de Almeida Neto e MC Jean Paul são torcedores do Grêmio. Montagem com fotos de Arquivo Pessoal e Mylena Acosta / Reprodução

O Grêmio chega para o Gre-Nal 451, pela volta da final do Gauchão, com uma vantagem quase insuperável. Depois da goleada na Arena, o Tricolor jogou para o Inter a responsabilidade de vencer por três gols de diferença no Beira-Rio para, pelo menos, levar a disputa para os pênaltis.

O cenário é confortável, mas quem conhece o Gre-Nal sabe que nunca se deve entrar confiante demais em um clássico. Às 18h de domingo, todo torcedor gremista vai prender a respiração até o apito final, como se fosse outro jogo qualquer.

Zero Hora convidou dois gremistas ilustres para contar suas expectativas para o Gre-Nal 451. Confira:

João de Almeida Neto

Manter os pés no chão é fundamental para ganhar o título. No futebol, não existe nada pior que o “salto alto”. A vantagem de 3 a 0 é significativa, mas para confirmá-la teremos que jogar com a mesma determinação do primeiro Gre-Nal. Quem fala que o campeonato está decidido não sabe nada de futebol, e precisa aprender dois jargões consagrados: 1) Gre-Nal é Gre-Nal e 2) futebol é uma caixinha de surpresas. O Grêmio deve encarar o segundo jogo como se o primeiro tivesse sido empate, e ir para o confronto como sempre foi: forte, aguerrido e bravo.

MC Jean Paul

Minha expectativa para essa grande final de Gauchão é que tenhamos um Gre-Nal com uma tensão fora do normal e, sinceramente, eu desejo que essa tensão seja resolvida dentro das quatro linhas. O Grêmio tem uma boa vantagem de 3 a 0, mas o futebol é mágico e coisas inimagináveis acontecem em uma partida. Por isso eu acredito que o Grêmio tem que entrar com a guarda alta, com o espírito de que está 0 a 0. Se o Grêmio jogar com o mesmo espírito que disputou o primeiro jogo da final, na Arena, com certeza vamos nos consagrar campeões dentro do Beira-Rio.