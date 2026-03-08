Grêmio

Já dá pra gritar "é campeão"?
Notícia

A expectativa dos torcedores gremistas para o Gre-Nal da final do Gauchão

Clássico 451 ocorre neste domingo (8), às 18h, no Beira-Rio

Zero Hora

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