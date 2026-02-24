Zagueiro enfileira chances no Gauchão e ganha espaço na hierarquia do Grêmio

Defensor marcou um golaço contra o Juventude, no jogo de volta da semifinal do Gauchão. Renan Mattos / Agencia RBS

A situação de Viery no Grêmio teve uma reviravolta positiva para o zagueiro. Com as recentes atuações criticadas de Wagner Leonardo e a situação de Kannemann com o técnico, o jovem atuou nas duas partidas da semifinal do Gauchão, sendo protagonista.

Ele cometeu um pênalti favorável ao Juventude, mas se recuperou com o gol de fora da área que levou a decisão às penalidades em Caxias do Sul.

No início da temporada 2026, o defensor esteve em vias de deixar o clube por conta de propostas de outras grandes equipes do futebol brasileiro. A permanência não só foi bancada, como Viery teve o vínculo estendido até 2029.

O estafe do atleta, por meio do empresário Vinicius Prates, mostra-se satisfeito com a sequência de jogos contra o Juventude, especialmente pelo gol marcado na semifinal, mas também pelo fato do zagueiro estar atuando na sua função. No último ano, Viery chegou a jogar como lateral-esquerdo improvisado.

Nominalmente, o empresário cita Paulo Pelaipe, executivo de futebol do clube, como responsável pela permanência do zagueiro.

— No início do ano levamos a proposta de um grande clube com interesse no jogador, e o Pelaipe foi decisivo para manter o Viery no Grêmio. Muito se passou pela mão desta nova diretoria o momento do Viery — valorizou Prates.

Viery, agora, busca oportunidades nos jogos do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, de acordo com o aplicativo SofaScore, ele é o jogador com o maior número de cortes do time. No total, são destruições em cinco jogos, além de outros 31 duelos vencidos e 14 desarmes, segundo a plataforma de dados.