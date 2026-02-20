Willian faz novo exame para tentar reforçar o Grêmio contra o Juventude

Willian se recupera de um edema na coxa direita. Duda Fortes / Agencia RBS

Há esperanças de Willian reforçar o Grêmio contra o Juventude pela volta da semifinal do Gauchão. Em tratamento após um desconforto na coxa direita, o meia pediu para atuar na partida deste domingo (22) pela importância do confronto, segundo informações apuradas nos bastidores.

Como um exame realizado no começo desta semana identificou apenas um edema, descartando lesão mais séria, Willian buscou a recuperação com os fisioterapeutas do clube no CT Luiz Carvalho. Agora, o jogador de 38 anos passa por um novo exame para avaliar a situação.

O resultado do exame será mantido em sigilo pela importância estratégica do atleta. Caso liberado e se não apresentar mais dores, ele poderá treinar e integrar a delegação para a decisão na Serra.

Willian ainda poderá realizar uma espécie de teste na manhã deste sábado (21), na última sessão de treinamento do Tricolor antes do deslocamento à Farroupilha, onde o grupo ficará concentrado.

Mistérios

Monsalve, que se recuperou de lesão muscular, está liberado para atuar no domingo (22). O colombiano, contudo, não aparece em imagens de treino divulgadas pelo Grêmio, aumentando o mistério. Tetê, que poderia ser adaptado na função, se recupera de lesão e está vetado.

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O provável Grêmio para encarar o Juventude tem: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur e Willian (Monsalve); Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu.

A semifinal está marcada para as 18h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Na partida de ida, na Arena, as equipes ficaram no 1 a 1.