Volante tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Grêmio

Juan Nardoni durante sua apresentação. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Oficialmente, o técnico Luís Castro ganhou mais uma opção para a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do Brasileirão. O argentino Juan Nardoni teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (24).

Faltavam alguns documentos a serem enviados por parte do Racing-ARG para que a inscrição fosse concluída. Na manhã desta terça, o clube argentino enviou a documentação necessária e, com isso, o volante ficou liberado para fazer sua inscrição no BID.

Além de Nardoni, o também volante argentino Léo Perez já teve seu nome regularizado no BID. Ambos estão aptos a atuar no Brasileirão, mas não podem ser utilizados nas partidas decisivas do Campeonato Gaúcho.

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30min, pela quarta rodada do Brasileirão. O Tricolor soma apenas uma vitória até o momento na competição.