Veja o que pensa o Grêmio sobre possível saída de meia

Cristaldo, contratado para a temporada de 2023, tem vínculo até dezembro. Rodrigo Fatturi / Grêmio,divulgação

O gerente geral do Junior Barranquilla cobrou o Grêmio publicamente pelo atraso no pagamento da primeira parcela pela venda de Enamorado. O Tricolor, procurado por Zero Hora, reconhece a cobrança e quitará o tema nos próximos dias.

O argentino, contratado para a temporada de 2023, tem vínculo até dezembro. Por enquanto, a renovação, pelo rendimento do jogador nos dois últimos anos, não está no planejamento gremista.

Inclusive, o camisa 10 chegou a sobrar da lista de relacionados recentemente, tendo sido resgatado nas últimas partidas por desfalques. Ele mantém a rotina de treinos com os companheiros enquanto aguarda a resolução da situação.

Segundo apurou Zero Hora, o Grêmio foi procurado por uma equipe para liberar Cristaldo sem custos. Houve a concordância da situação visando aliviar a folha salarial e abrir mão de um estrangeiro.

O estafe, que tinha aceito a transferência, após encaminhar alguns termos, de última hora, acabou impondo novas exigências para o Tricolor, emperrando a saída. O negócio está em compasso de espera e poderá ser retomado mais adiante desde que os agentes do articulador revejam o posicionamento.

A direção gremista evita falar quais foram os empecilhos que travaram a rescisão e também o interessado em Cristaldo, que fez 165 jogos pela equipe com 28 gols marcados e 23 assistências. Recentemente o Toronto FC, do Canadá, tinha demonstrado interesse no atleta.