Três motivos para o empate do Grêmio contra o Juventude

Arthur só jogou quatro minutos; Monsalve foi o melhor do time. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Há pelo menos três motivos para explicar o empate do Grêmio em 1 a 1 com o Juventude, na Arena, no final da tarde de sábado (31).

E nenhum deles passa pela arbitragem — apesar de o treinador tricolor e a direção reclamarem da atuação do árbitro Eduardo Bastos. Foram citadas faltas não marcadas, além do argumento de que a expulsão de Arthur teria sido exagerada.

A terceira partida seguida sem vitória — Inter 4 a 2 e Fluminense 2 a 1 — pode ser explicada pela combinação de erros técnicos, desequilíbrio emocional e desatenção nos instantes finais.

3 motivos para o empate do Grêmio contra o Juventude

Primeiro tempo apático

André Henrique foi discreto no comando do ataque. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Grêmio começou a partida em ritmo de treino. Sem conseguir atacar, e sem ser atacado pelo Juventude, as duas equipes protagonizaram um primeiro tempo protocolar, à espera do apito final. Não fosse a qualidade técnica de Willian, o melhor da partida até aquele momento, pouco se aproveitaria da etapa inicial.

O segundo tempo, contudo, parecia promissor. No intervalo, Luís Castro, demostrando contrariedade com o que vira em campo, mudou quatro posições: entraram Arthur, Amuzu, Monsalve e Carlos Vinícius e saíram Tiago, Roger, Willian e André Henrique, respectivamente.

Nervosismo

Início do segundo tempo começou com duas expulsões. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Durou pouco a estratégia. Mais precisamente quatro minutos. Antes de surtir os primeiros efeitos, Arthur, num lance bobo, se desentendeu com Gabriel Pinheiro. Houve empurrões, insultos, safanões, e os dois foram expulsos. O nervosismo contagiou a equipe.

E o Juventude cresceu na partida, mas sem força para abrir o placar. E como não fez... o Tricolor marcou. Um golaço de Monsalve, de fora da área, num chute seco, no ângulo, indefensável para Jandrei. O relógio marcava 40 minutos. A vitória parecia encaminhada, até que o Tricolor baixar a guarda e cometer o erro derradeiro.

Desatenção e falhas

Juventude empatou a partida faltando dois minutos para o final. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Aos 53 minutos, Juan recebeu escanteio cobrado no lado esquerdo. Sem ninguém a acossá-lo, teve liberdade para chutar. Um chute fraco, é verdade, rasteiro, no canto direito. Um chute que parecia defensável. Gabriel Grando, porém, não chegou na bola. Ele saltou, mas alcançou o extremo direito da goleira quando a bola já se aninhava no fundo da rede. Com o empate, o time saiu vaiado de campo.