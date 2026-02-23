Três motivos para a classificação do Grêmio à final do Gauchão

Weverton pegou pênalti. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio está na final do Gauchão. Foi suada, sofrida, tensa a classificação. Com um gol de Viery no segundo tempo, o time gremista buscou o empate em 1 a 1 com o Juventude, neste domingo (2), após a equipe da Serra sair na frente no primeiro tempo. Nos pênaltis, venceu por 4 a 1 no Alfredo Jaconi. Na decisão, o adversário será o Inter, com jogos em 1º e 8 de março.

A seguir Zero Hora elenca três motivos para o Grêmio ter chegado a mais uma final do Estadual.

Mudanças no intervalo

Se as escolhas para começar o jogo não funcionaram, as do intervalo colocaram o Grêmio na final. Dodi e João Pedro foram sacados para os ingressos de Gabriel Mec e Pavon, este deslocado para a lateral direita.

Após sustos nos movimentos inicias da etapa final, o time se encontrou na sequência. Passou a dominar as ações e se aproximar do empate, que veio aos 25 minutos.

Gabriel Mec e Pavon

Foram as duas principais individualidades do time. Mec não marcou por centímetros. Em dois lances similares, cortou o zagueiro e chutou colocado. A bola raspou a trave em ambos.

A dedicação usual de Pavon foi compensada com uma atuação decisiva na etapa final. Os principais lances saíram do seu lado. Inclusive a cobrança de lateral que começou a jogada do gol.

Precisão nos pênaltis

O sofrimento se diluiu a cada cobrança. O Grêmio converteu as suas quatro cobranças. Carlos Vinicius, Noriega, Gabriel Mec e Marlon foram precisos em seus chutes.