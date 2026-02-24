Três jogos e três goleadas sofridas: como está Douglas Costa na Série D italiana

Brasileiro soma 211 minutos em campo. @fcclivense / Instagram / Reprodução

Meia com passagem polêmica pelo Grêmio, Douglas Costa tenta recomeçar sua carreira na Itália. No entanto, tem tido um início conturbado no Chievo Verona, da quarta divisão do país.

Tradicional no futebol italiano, o clube decretou falência em 2021 e foi refundado três anos depois, sendo obrigado a recomeçar na Série D. Em janeiro, o time anunciou o jogador brasileiro como a grande estrela para tentar o acesso à terceira divisão nesta temporada.

O meia-atacante assinou um vínculo de seis meses com o Chievo Verona. Na metade do ano, ele irá para o Al-Ittifaq, dos Emirados Árabes Unidos, com contrato até 2028. Os dois clubes pertencem ao mesmo dono.

Recebido com festa no Chievo Verona, o jogador brasileiro ainda não conseguiu corresponder às expectativas da torcida. O time foi goleado nos três jogos em que Douglas Costa entrou em campo. Ele somou 211 minutos em campo e não teve participação direta nos dois únicos gols marcados pela equipe no período.

Goleadas consecutivas

Na estreia, diante do Caldiero Terme, fora de casa, pela 23ª rodada, saiu do banco no segundo tempo da derrota por 4 a 1. Na sequência, foi titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos, mas o Chievo voltou a ser superado pelo mesmo placar, desta vez como mandante, diante do Caratese.

Já no último domingo (22), atuou novamente a partida inteira na derrota por 3 a 0 para o Oltrepo, longe de seus domínios.

Passadas 25 das 34 rodadas da Série D, o Chievo Verona está em quinto, na última posição que dá vaga aos playoffs. Apenas o primeiro colocado sobe automaticamente.