Sem cascudos, Luís Castro conta com jovens da base como opções para a meia

Gabriel Mec foi utilizado contra o Juventude. Angelo Pieretti / Grêmio

Na lista de relacionados do técnico Luís Castro para a partida desta quarta-feira (25), contra o Atlético-MG, chama a atenção o aproveitamento dos jovens da base. Entre os 23 atletas convocados para o confronto, oito são oriundos das categorias de base do clube.

O setor que mais desperta curiosidade é o meio-campo. Sem Cristaldo, que negocia sua saída, Monsalve, em reta final de recuperação de lesão, e Willian, preservado por conta de um edema muscular, o treinador relacionou os jovens Jefinho, Riquelme, Roger e Gabriel Mec, que podem fazer a função de articulador.

Se optar por utilizar um meia em vez de três volantes, o comandante gremista poderá escalar um dos jovens já testados na função. Na semifinal do Gauchão, contra o Juventude, Gabriel Mec e Riquelme foram acionados no segundo tempo da partida disputada no Alfredo Jaconi.

— O Riquelme foi jogar por dentro, para nós podermos controlar o jogo. E o Mec veio para o corredor esquerdo, que é o corredor também que ele faz e faz bem, para poder no um contra um criar situações para gol — explicou Luís Castro após a classificação diante do Juventude.

Opções contra o Atlético-MG

A lista de atletas formados na base do Grêmio é composta pelo goleiro Gabriel Grando; os zagueiros Gustavo Martins e Viery; o volante Tiaguinho; e os meias Jefinho, Riquelme, Roger e Gabriel Mec.

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30min, na Arena, pela quarta rodada do Brasileirão. O Tricolor soma apenas uma vitória na competição até o momento.