Grêmio

Força da base
Notícia

Sem cascudos, Luís Castro conta com jovens da base como opções para a meia

Jefinho, Riquelme, Roger e Gabriel Mec  são as opções para a função de articulador contra o Atlético-MG

Geison Lisboa

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