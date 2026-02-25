Sem Arthur e com novo reforço, Grêmio divulga relacionados para o jogo contra o Atlético-MG

Juan Nardoni foi relacionado pela primeira vez. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio informou na noite desta terça-feira (24) a lista dos relacionados para a partida contra o Atlético-MG pela quarta rodada do Brasileirão. Nesta quarta-feira (25), as equipes se enfrentam na Arena, às 21h30min.

Entre as ausências, o principal destaque é Arthur. Ele teve um desconforto muscular e será preservado para a sequência dos jogos. Willian e Tetê, que realizam tratamento intensivo para retornar no primeiro jogo da final do Gauchão, contra o Inter, no domingo (1°), também estão fora.

O zagueiro Wagner Leonardo e o meia Monsalve também são jogadores que não estarão na partida.

Quanto às novidades, chama a atenção a presença do argentino Juan Nardoni, que poderá ter os primeiros minutos com a camisa gremista. Em contrapartida, Leonel Pérez, anunciado no mesmo dia que o compatriota não foi relacionado pelo técnico Luís Castro.

Com uma vitória e duas derrotas, o Grêmio está na 13ª colocação com três pontos. O Galo é o 15°, com um ponto a menos, já que soma dois empates e uma derrota.

Confira os relacionados

Goleiros : Gabriel Grando e Weverton

: Gabriel Grando e Weverton Laterais : Caio Paulista, João Pedro, Marcos Rocha e Marlon

: Caio Paulista, João Pedro, Marcos Rocha e Marlon Zagueiros : Balbuena, Gustavo Martins, Kannemann e Viery

: Balbuena, Gustavo Martins, Kannemann e Viery Volantes : Dodi, Nardoni, Noriega e Tiaguinho

: Dodi, Nardoni, Noriega e Tiaguinho Meias : Jefinho, Riquelme e Roger

: Jefinho, Riquelme e Roger Atacantes: Amuzu, André Henrique, Carlos Vinícius, Enamorado, Gabriel Mec e Pavon

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