Quem é o jogador do Grêmio com mais Gre-Nais disputados e como é o desempenho no clássico?

Do elenco atual do Grêmio, há poucos nomes que viveram tanto o clássico Gre-Nal como o zagueiro Kannemann. São 20 partidas disputadas, com aproveitamento de 51,6% e momentos memoráveis com a camisa tricolor.
No entanto, o zagueiro argentino, que já ganhou oito Gre-Nais, empatou sete e perdeu cinco, disputou apenas um jogo na temporada e deve ser opção no banco de reservas no clássico 450, pela ida da final do Gauchão.
Entre os prováveis titulares, quem mais disputo Gre-Nais com a camisa do Grêmio é Pavon, que deverá jogar em uma posição diferente em relação aos clássicos anteriores. Como atacante, o argentino tem 27,7% de aproveitamento em clássicos, com uma vitória, dois empates e três derrotas.
No domingo (1º), na Arena, Pavon deve começar como lateral-direito, função que passou a exercer nos últimos jogos.
Chance de recomeço
Um dos principais alvos de crítica das últimas temporadas, a mudança de posição pode significar um recomeço para Pavon.
Caso o argentino não seja titular e a opção seja por João Pedro, o lateral de origem será o jogador com mais clássicos disputados com a camisa do Grêmio.
Ao todo, o lateral-direito disputou sete Gre-Nais, com apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas, aproveitamento de 19%. João Pedro marcou um gol no clássico 440, em 2023, vencido pelo Inter por 3 a 2.
Números de Kannemann em Gre-Nais
- Partidas: 20
- Vitórias: 8
- Empates: 7
- Derrotas: 5
Números de Pavon em Gre-Nais
- Partidas: 6
- Vitórias: 1
- Empates: 2
- Derrotas: 3
Números de João Pedro em Gre-Nais
- Partidas: 7
- Vitórias: 1
- Empates: 1
- Derrotas: 5
- Gols: 1
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲