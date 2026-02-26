Grêmio

Clássico 450
Notícia

Quem é o jogador do Grêmio com mais Gre-Nais disputados e como é o desempenho no clássico?

Kannemann é o atleta que mais enfrentou o Inter, mas não deve estar em campo na decisão do Gauchão

Alex Torrealba

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