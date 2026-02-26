Quem é o jogador do Grêmio com mais Gre-Nais disputados e como é o desempenho no clássico?

Entre os gremistas que deverão estar em campo, Pavon é o com mais Gre-Nais disputados. Jeff Botega / Agencia RBS

Do elenco atual do Grêmio, há poucos nomes que viveram tanto o clássico Gre-Nal como o zagueiro Kannemann. São 20 partidas disputadas, com aproveitamento de 51,6% e momentos memoráveis com a camisa tricolor.

No entanto, o zagueiro argentino, que já ganhou oito Gre-Nais, empatou sete e perdeu cinco, disputou apenas um jogo na temporada e deve ser opção no banco de reservas no clássico 450, pela ida da final do Gauchão.

Entre os prováveis titulares, quem mais disputo Gre-Nais com a camisa do Grêmio é Pavon, que deverá jogar em uma posição diferente em relação aos clássicos anteriores. Como atacante, o argentino tem 27,7% de aproveitamento em clássicos, com uma vitória, dois empates e três derrotas.

No domingo (1º), na Arena, Pavon deve começar como lateral-direito, função que passou a exercer nos últimos jogos.

Chance de recomeço

Um dos principais alvos de crítica das últimas temporadas, a mudança de posição pode significar um recomeço para Pavon.

Caso o argentino não seja titular e a opção seja por João Pedro, o lateral de origem será o jogador com mais clássicos disputados com a camisa do Grêmio.

Ao todo, o lateral-direito disputou sete Gre-Nais, com apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas, aproveitamento de 19%. João Pedro marcou um gol no clássico 440, em 2023, vencido pelo Inter por 3 a 2.

Números de Kannemann em Gre-Nais

Partidas: 20

20 Vitórias: 8

8 Empates: 7

7 Derrotas: 5

Números de Pavon em Gre-Nais

Partidas: 6

6 Vitórias: 1

1 Empates: 2

2 Derrotas: 3

Números de João Pedro em Gre-Nais

Partidas: 7

7 Vitórias: 1

1 Empates: 1

1 Derrotas: 5

5 Gols: 1