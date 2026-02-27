Quem deve ser o novo camisa 10 do Grêmio? Veja o resultado da enquete

Grêmio tinha a expectativa de que Cristaldo fosse o 10 incontestável do time. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com a saída de Cristaldo no fim do mês de fevereiro, a camisa 10 do Grêmio está vaga. Dentro do elenco gremista, inúmeros nomes podem assumir o número.

Em enquete feita por GZH sobre quem deve ser o novo camisa 10 do Grêmio, os torcedores escolheram Gabriel Mec, criado na base gremista, com 44% dos votos.

Formado em Eldorado do Sul e em Porto Alegre desde o sub-13 do Tricolor, o atual camisa 37 já atuou seis vezes nesta temporada, cinco pelo Gauchão e uma pelo Brasileiro.

Mec foi titular na vitória contra o Atlético-MG no meio da semana e é um dos favoritos para começar o Gre-Nal 450, o primeiro das finais do campeonato estadual.

Resultado da enquete

Gabriel Mec - 44,1%

Jefinho - 1,6%

Monsalve - 22,1%

Tetê - 7,4%

Willian - 17,1%

Outro - 7,7%