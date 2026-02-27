Quem deve ser o novo camisa 10 do Grêmio? Veja o resultado da enquete

Com a saída de Cristaldo no fim do mês de fevereiro, a camisa 10 do Grêmio está vaga. Dentro do elenco gremista, inúmeros nomes podem assumir o número.
Em enquete feita por GZH sobre quem deve ser o novo camisa 10 do Grêmio, os torcedores escolheram Gabriel Mec, criado na base gremista, com 44% dos votos.
Formado em Eldorado do Sul e em Porto Alegre desde o sub-13 do Tricolor, o atual camisa 37 já atuou seis vezes nesta temporada, cinco pelo Gauchão e uma pelo Brasileiro.
Mec foi titular na vitória contra o Atlético-MG no meio da semana e é um dos favoritos para começar o Gre-Nal 450, o primeiro das finais do campeonato estadual.
Resultado da enquete
- Gabriel Mec - 44,1%
- Jefinho - 1,6%
- Monsalve - 22,1%
- Tetê - 7,4%
- Willian - 17,1%
- Outro - 7,7%
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