Quando Monsalve deve voltar ao time do Grêmio

Monsalve está próximo de um retorno ao time. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Preocupado com o histórico de lesões, o departamento médico do Grêmio adota todos os cuidados necessários para garantir um retorno seguro de Miguel Monsalve aos gramados.

O meia entrou na reta final de recuperação de uma lesão muscular sofrida no início de fevereiro e pode voltar a ficar à disposição já no fim de semana.

A expectativa é de que, contra o Inter, pela primeira partida da final do Gauchão, Monsalve se junte a Willian e Tetê como opções para a montagem da equipe que vai a campo no próximo domingo (1), em duelo marcado para a Arena.

A ideia da comissão técnica gremista é que o retorno do colombiano ocorra somente quando ele estiver com 100% das condições físicas. Essa cautela se deve ao histórico recente de problemas clínicos enfrentados pelo atleta desde sua chegada ao clube.

Antes da lesão muscular que o afasta dos gramados desde o dia 4 de fevereiro — quando foi titular na vitória sobre o Botafogo, pelo Brasileirão —, Monsalve já havia ficado fora por conta de um problema no tornozelo direito. Em 2025, o meia também precisou passar por um procedimento cirúrgico no ombro.