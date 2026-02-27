Qual deve ser a dupla de zaga titular do Grêmio no Gre-Nal 450? Veja o resultado da enquete

Viery é cotado para ser titular no Gre-Nal 450. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Uma das principais interrogações de Luís Castro para montar seu time ideal no Grêmio é a dupla de zaga. O português tem rodado o elenco e já testou a formação com diferentes nomes. Nos 13 jogos da temporada, seis duplas foram testadas.

Na última partida, vencida pelo Tricolor contra o Atlético-MG, a dupla foi Gustavo Martins e Viery.

Em enquete feita por GZH sobre qual deve ser a zaga gremista no Gre-Nal 450, os jovens da base foram os escolhidos pela torcida, com 46% dos votos.

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Resultado da enquete

Gustavo Martins e Viery — 46.3%

Gustavo Martins e Kannemann — 25.3%

Gustavo Martins e Wagner Leonardo — 19.4%

Balbuena e Viery — 9%

A combinação mais utilizada por Luís Castro na temporada foi Gustavo Martins e Wagner Leonardo, que, juntos, foram titulares em quatro jogos.

Kannemann, Noriega e Luís Eduardo são outros nomes que atuaram na zaga tricolor ao longo da temporada.