Qual deve ser a dupla de zaga titular do Grêmio no Gre-Nal 450? Veja o resultado da enquete

Uma das principais interrogações de Luís Castro para montar seu time ideal no Grêmio é a dupla de zaga. O português tem rodado o elenco e já testou a formação com diferentes nomes. Nos 13 jogos da temporada, seis duplas foram testadas.
Na última partida, vencida pelo Tricolor contra o Atlético-MG, a dupla foi Gustavo Martins e Viery.
Em enquete feita por GZH sobre qual deve ser a zaga gremista no Gre-Nal 450, os jovens da base foram os escolhidos pela torcida, com 46% dos votos.
Resultado da enquete
- Gustavo Martins e Viery — 46.3%
- Gustavo Martins e Kannemann — 25.3%
- Gustavo Martins e Wagner Leonardo — 19.4%
- Balbuena e Viery — 9%
A combinação mais utilizada por Luís Castro na temporada foi Gustavo Martins e Wagner Leonardo, que, juntos, foram titulares em quatro jogos.
A dupla foi escalada na goleada por 4 a 0, contra o Avenida, na goleada por 5 a 0 sobre o São Luiz, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Rio de Janeiro, e na vitória por 1 a 0 sobre o Novo Hamburgo, na Arena.
Kannemann, Noriega e Luís Eduardo são outros nomes que atuaram na zaga tricolor ao longo da temporada.
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