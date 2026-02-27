Por onde anda Nildo, ex-Grêmio que marcou gol decisivo no Gre-Nal da final do Gauchão de 1995

Então reserva de Jardel, Nildo incendiou o Gre-Nal daquele 13 de agosto de 1995, no Estádio Olímpico. Guaracy Andrade / Agencia RBS

A semana de final de Gauchão com clássico sempre reacende memórias de jogos e personagens históricos. Às vésperas de mais um Gre-Nal decisivo, Zero Hora relembra um herói tricolor de 1995: Nildo, que marcou o gol decisivo para o título estadual do Grêmio.

Ele já havia marcado seu nome na história do Tricolor ao fazer o gol do título da Copa do Brasil no ano anterior, sobre o Ceará. No Campeonato Gaúcho, a história foi parecida. O então reserva de Jardel incendiou o Gre-Nal daquele 13 de agosto de 1995, no Olímpico: além de abrir o placar, Nildo, após o empate do Inter com Zé Alcino, deu passe para Carlos Miguel decretar a vitória tricolor.

Antes do apito final, o atacante ainda recebeu cartão vermelho após um carrinho por trás em Mazinho Loyola.

— Um Gre-Nal impossível de esquecer. O Banguzinho tinha jogado todo o Gauchão e, nas finais, todo mundo queria estar em campo. Nosso time titular era uma máquina, mas o Felipão bateu o martelo: joga o Banguzinho. Foram dois jogos especiais na minha vida. Disputar duas finais, ser campeão e ainda fazer gol, foi melhor que um orgasmo — relembra, com alegria, Nildo a Zero Hora.

Carreira de Nildo

Natural de Belém do Pará, Nildo iniciou a carreira no Remo, passando por clubes do interior paulista e catarinense até se destacar no Cerro Porteño, do Paraguai. Chegou ao Grêmio em 1994 e logo marcou na estreia, contra o Grêmio Santanense.

Apesar de uma lesão no Brasileirão daquele ano e da chegada de Jardel, manteve importância no elenco que conquistou a Copa Libertadores e o Gauchão de 1995. Depois, atuou em Portugal, pelo Gil Vicente e rodou por clubes como Paysandu e Avaí, antes de encerrar a carreira.

Por onde anda

Aposentado há mais de 20 anos, Nildo leva uma rotina tranquila em sua cidade natal, longe da pressão dos gramados. Ele até treinou algumas equipes como São Raimundo, de Amazonas, e o Sport Real, do Pará, mas não seguiu com a carreira de treinador.

— Vida de treinador é muito difícil. Seus conhecimentos e sua capacidade estão nas mãos e pés dos atletas. Se ganha é bom continuar, se perde é demitido — contou.

Atualmente, divide o tempo entre família, academia, cozinhar e futebol com amigos. Mesmo distante dos gramados, mantém ligação com o Tricolor e acompanha o clube de perto:

— O Grêmio eu nunca deixei. Vejo os jogos, faço críticas, elogios e sofro. Hoje, com as redes sociais, recebo um carinho enorme do torcedor. Isso não tem dinheiro que pague.

Quando perguntado sobre seu palpite para as finais do Gauchão 2026, Nildo foi direto:

— Grêmio campeão! Um empate e uma vitória. Gostaria que os gols fossem do Carlos Vinícius e do Gabriel Mec.

Produção: Leo Bender