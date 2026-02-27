Grêmio

Craque do "Banguzinho" 
Notícia

Por onde anda Nildo, ex-Grêmio que marcou gol decisivo no Gre-Nal da final do Gauchão de 1995

Aposentado há mais de 20 anos, o ex-atacante lembrou com felicidade do clássico à reportagem de Zero Hora

Zero Hora

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