Por onde anda Gilson Cabeção, autor de gol em Gre-Nal decisivo do Gauchão de 1993 

Numa fria tarde de 27 de junho, Gilson decretou a vitória gremista no Beira-Rio. Guaracy Andrade / Agencia RBS

A semana de final de Gauchão com clássico sempre reacende memórias de jogos históricos. Às vésperas de mais um Gre-Nal decisivo, Zero Hora relembra um herói tricolor de 1993: Gilson Cabeção, que abriu o caminho do título estadual para o Grêmio.

Era um Campeonato Gaúcho de outro tempo, com regulamento e clima bem diferentes das edições atuais. Numa fria tarde de 27 de junho, no primeiro Gre-Nal do octogonal final, aos dois minutos do segundo tempo, Gílson André da Costa Maciel, o Gilson Cabeção, recebeu cruzamento de Carlos Miguel e subiu para marcar de cabeça, decretando o resultado que colocou seu nome na história da rivalidade e deu ao Tricolor boa vantagem rumo ao título. No returno, na penúltima rodada, o Grêmio já era matematicamente campeão.

— O Carlos Miguel entrou pelo lado direito, foi driblando e cruzou. Eu apareci no segundo pau e cabeceei. O Fernandes ainda defendeu, mas a bola já tinha entrado. Eu saí correndo atrás do gol, comemorando — lembrou o ex-jogador em entrevista a Zero Hora.

— Fazer gol em Gre-Nal sempre é importante. A gente foi campeão naquele ano, e esse gol no Beira-Rio marca muito — completou.

Passagem pelo Grêmio

Com passagem pela base do Inter, mas revelado pelo Grêmio, Gilson atuou pelo clube no final dos anos 1980 e retornou em 1993, somando cerca de 100 partidas e 40 gols com a camisa gremista. Depois do Tricolor, rodou o futebol gaúcho e nacional.

Do gramado para a casamata

Quando pendurou as chuteiras, Gilson tentou se afastar do futebol, mas não conseguiu ficar longe dos campos:

— Eu parei de jogar e disse: não quero nada de futebol. Mas quem viveu sempre dentro disso acaba voltando.

Ele iniciou como auxiliar técnico ao lado de Leandro Machado. Em 2012, começou a trajetória como treinador e rodou por times como Caxias, 15 de Novembro, Ulbra, Aimoré e São José. Hoje, Gilson Cabeção é o técnico do Brasil de Pelotas, clube onde também construiu história como jogador. No ano passado, comandou o Xavante no título da Copa FGF.

Com licença A de treinador da CBF e experiência acumulada, ele segue trabalhando e acompanhando de perto o futebol gaúcho — especialmente o Grêmio:

— Eu fui criado ali dentro, a gente acompanha sempre. Tem carinho pelo clube e torce para que o trabalho dê certo.

Produção: Leo Bender