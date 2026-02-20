Por onde anda Diego Costa, autor de gol e assistência em título do Grêmio sobre o Juventude

Em 26 jogos com a camisa gremista, Diego Costa marcou oito gols e deu cinco assistências. André Ávila / Agencia RBS

Semifinalistas do Gauchão 2026, Grêmio e Juventude têm decisão no Estadual pelo terceiro ano consecutivo. Nas duas últimas, o Tricolor levou a melhor: em 2025, na semi, e 2024, na final, que teve Diego Costa como protagonista do hepta aos gremistas.

Duas temporadas atrás, o atacante naturalizado espanhol era a esperança de gols do Grêmio, assim como Carlos Vinícius no elenco atual. Após um empate sem gols em Caxias do Sul, Diego Costa liderou a virada do Tricolor sobre 3 a 1 na Arena, marcando o segundo e dando assistência para o gol de Nathan Fernandes, que decretou o título do Estadual. Mas afinal, que fim levou Diego Costa?

Trajetória no Grêmio

Destaque gremista na campanha do hepta do Gauchão, terminando como artilheiro da competição ao lado de Cristaldo, o centroavante foi contatado para ser o substituto de Luis Suárez, que havia deixado o Grêmio em dezembro de 2023.

Ele perdeu a titularidade após lesão muscular de grau 3-C na coxa esquerda, em junho daquele ano e também com a chegada de Braithwaite, em agosto. Em 26 jogos com a camisa gremista, Diego Costa marcou oito gols e deu cinco assistências.

O camisa 19 também ganhou destaque ao ajudar as vítimas da enchente de maio de 2024. Em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, utilizou seu jet ski para auxiliar pessoas que estavam ilhadas e também ajudou moradores intermediando doações.

Por onde anda

Ao lado de nomes como Marcelo e Hazard, Diego Costa participou de jogo festivo no Catar em janeiro deste ano. @diego.costa / Reprodução / Instagram

Desde que deixou o Tricolor, Diego Costa não atuou mais por nenhuma equipe. Apesar disso, o atleta de 37 anos ainda não oficializou sua aposentadoria.

Frequentemente tem aparecido em jogos beneficentes organizados por fundações sem fins lucrativos, companheiros de profissão e ex-clubes, como Chelsea e Atlético de Madri. Em janeiro desre ano, ao lado de nomes como Marcelo, Hazard, Piqué, e Ribery, participou do Match for Hope (Jogo pela Esperança, em português), em Doha, no Catar.

Produção: Leo Bender

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲