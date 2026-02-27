Pavon não marca gol há 47 jogos; relembre outros jogadores que enfrentaram secas no Grêmio recentemente

Em meio a seca, Pavou passou a ser mais utilizado na lateral direita sob o comando de Luís Castro. Renan Mattos / Agencia RBS

A fase de Pavon chama atenção negativamente no Grêmio. Sem balançar as redes há 47 partidas e criticado por parte da torcida, o atacante vive o maior seca de gols de um jogador do clube da década. Seu último gol foi diante do Pelotas, em fevereiro de 2025, pelo Gauchão. Muito por isso, recentemente, passou a ser mais utilizado na lateral direita sob o comando de Luís Castro.

A fase do argentino reacende a lembrança de outros atacantes que passaram por longas sequências sem marcar com a camisa tricolor. Nos últimos cinco anos, ao menos quatro jogadores viveram períodos semelhantes, ainda que bem menores do que o atual de Pavon — muito pelo tempo de clube, já que o argentino está no Tricolor há duas temporadas.

Zero Hora relembra quatro casos recentes, baseados nos números do site ogol.com. Apesar de muito criticados, nomes recentes como Arezo, Aravena e Soteldo escapam dessa lista indesejável por terem passados 15 jogos ou menos sem marcar. Veja abaixo.

Luiz Fernando - 24 jogos

O atacante foi emprestado pelo Botafogo entre 2020 e 2021. Em sua primeira temporada, sob o comando de Renato Portaluppi, somou alguns jogos como titular, mas viveu longo período sem balançar as redes, mas contribuindo com assistências.

Entre setembro de 2020 e maio do ano seguinte, entrou em campo 24 vezes e não marcou. Saiu da seca após a chegada de Tiago Nunes, em jogo contra o Araguá, pela Sul-Americana, em que fez dois de seus três gols com a camisa gremista.

Guilherme - 17 jogos

Um nome que ficou marcado negativamente na última vez em que o Grêmio esteve na Série B. Contratado em julho de 2022, após ser artilheiro da competição pelo Sport e uma temporada e meia balançando as redes no futebol do Oriente Médio, o atacante passou quase meio ano sem marcar pelo Tricolor. Ele só anotou um gol após 17 partidas, na última rodada, contra o Brusque, na Arena. Depois que deixou o RS, viveu boas fases por Fortaleza e Santos. Hoje no Houston Dynamo, dos EUA, soma dois gols em um só jogo.

João Pedro Galvão - 22 jogos

Após boas temporadas no futebol europeu, o brasileiro naturalizado italiano foi contratado em meados de 2023 para ser reserva de Luís Suárez, mas não teve boas atuações quando entrava em campo. Passou 15 jogos sem marcar na primeira temporada e outros 22 no ano seguinte, em que somou mais partidas como titular. Saiu na metade de 2024 rumo ao Hull City, da segunda divisão inglesa. Atualmente, JP Galvão está no Atlético San Luis, do México, e tem 21 gols em 26 partidas.

Cristian Olivera - 16 jogos

O mais recente dos casos foi o do uruguaio contratado da MLS no início da última temporada. Começou bem com gol em estreia contra o São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil. Mas teve brusca queda de rendimento pela metade do ano, após lesão e acidente doméstico. Terminou terminou 2024 com uma seca de 16 partidas. Neste ano, foi emprestado ao Bahia, onde voltou a balançar as redes — tem um gol em oito jogos.