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Pavon não marca gol há 47 jogos; relembre outros jogadores que enfrentaram secas no Grêmio recentemente

Última vez que o argentino marcou foi diante do Pelotas, em fevereiro do ano passado, pelo Gauchão

Zero Hora

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