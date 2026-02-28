“Para mim, sou sempre o favorito”, afirma Luís Castro antes do Gre-Nal da final do Gauchão

A tantos questionamentos sobre a decisão do Gauchão, o português foi indagado sobre quem era o favorito. Duda Fortes / Agencia RBS

As respostas de Luís Castro não são soltas. Tem começo, meio e fim. Sem os laços do raciocínio, pode soar arrogante ele afirmar que sempre se considera favorito antes de uma partida. A afirmação foi dada durante evento realizado na sede da Federação Gaúcha de Futebol, em Porto Alegre. À sua direita no palco estava o seu capitão, Arthur. À esquerda, Alan Patrick, seu ex-atleta nos tempos de Shakhtar Donetsk e agora adversário no Gre-Nal 450 deste domingo (1º).

A tantos questionamentos sobre a decisão do Gauchão, o português foi indagado sobre quem era o favorito. A pergunta já havia atingido o seu tímpano após a vitória sobre o Atlético-MG, mas tinha como ponto de partida a declaração de Paulo Pezzolano colocando a responsabilidade no lado gremista. Optou por não responder à opinião do colega.

Agora, a pergunta foi direta. Ele não fez rodeio, mas contextualizou. Lembrou de vitórias sobre o Real Madrid; Contou sobre a vez que terminou à frente da Inter de Milão. E de quando superou o Manchester City, de Guardiola. Sempre como azarão. Só então, falou sobre favoritismo.

— Para mim, não tem significado nenhum. Não ligo para quem é favorito e quem não é. Não me debruço e não emito opinião sobre quem é favorito. Para mim, sou sempre o favorito porque a minha paixão é grande pelo o jogo.

Castro sentiu o peso de um Gre-Nal pouco mais de um mês atrás. No Beira-Rio, o Grêmio levou 4 a 2. A partida ficará na memória dos torcedores, nos números do clássico. E será nada além de passado para ele.

— O futebol é um mundo de oportunidades, nos permite refletir, tomar decisões. Não se liga ao último nem ao próximo, o jogo é único. Focamos na missão do nosso jogo. Não adianta estarmos ancorados no que não esteve tão bem. Foi muito duro porque tem um significado muito grande.

Dupla alinhada

Ressaltou também que os três gols sofridos em nove minutos não foram normais. Sentiu um abalo emocional do time após levar o primeiro do trio de gols. Supervisionado de perto pelo mister, Arthur manteve o ritmo da resposta.

— Cada jogo é um jogo. Não adianta remoer o passado. Ele serve para tirar lições. Fizemos a análise de cabeça fria e já não serve mais. Derrota que machuca. Olhar sempre o próximo jogo.

A dupla gremista no evento estava alinhada. Elogiou o jogo de centro de campo do Inter. Analisou o significado de enfrentar o maior rival em uma final logo no começo de uma longa temporada.

— Não é só um jogo. Até no par ou ímpar, se tem um de Grêmio e outro de Inter, fica diferente. O mister não demorou para perceber o quanto é importante para o gaúcho quando se fala de Gre-Nal. Tenho certeza que vai ser um lindo jogo — comentou Arthur.

O fator local foi minimizado. Ida na Arena. Volta no Beira-Rio. Somente uma vez, o vitorioso no confronto de ida deixou a taça cair nas mãos do rival. Apesar do histórico, Castro nivelou o peso dos dois confrontos.

— O primeiro jogo é tão importante como o segundo. Vai influenciar na dimensão mental das equipes. Pode atirar para uma condição superior ou pode diminuir o estado anímico — avaliou.

Assim como as respostas de Luís Castro, uma final de Gauchão tem contexto, começo, meio e fim. No domingo, se saberá apenas metade dessa história.