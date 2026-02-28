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“Para mim, sou sempre o favorito”, afirma Luís Castro antes do Gre-Nal da final do Gauchão

A afirmação foi dada durante evento realizado na sede da Federação Gaúcha de Futebol, às vésperas do clássico 450

Valter Junior

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