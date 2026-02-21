Odorico Roman cobra Juventude sobre a paralisação da venda de ingressos à torcida do Grêmio; veja vídeo

O presidente do Grêmio, Odorico Roman, esteve no Estádio Passo D'Areia nesta sexta-feira (20) para acompanhar a partida entre Grêmio e Palmeiras pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Por lá, projetou o confronto decisivo contra o Juventude, neste domingo (22), reclamou da venda de ingressos para a torcida gremista e ainda falou sobre o atacante Amuzu.

Em entrevista à repórter da Rádio Gaúcha, Valéria Possamai, o presidente gremista disse que espera uma grande partida em Caxias do Sul, pelo segundo jogo da semifinal do Gauchão. Em contrapartida, questionou a venda de ingressos por parte do Juventude.

— Ainda não tivemos informações claras sobre o que está acontecendo, com relação aos ingressos para a torcida do Grêmio. Havia sido combinado no protocolo dos dois jogos que haveria a venda de até 4,2 mil ingressos. Quando chegou em 2,1 mil ingressos lá em Caxias, foi paralisada a venda para a torcida do Grêmio — disse Odorico, que afirmou aguardar o quanto antes uma resposta da diretoria alviverde para resolver a situação:

— Aparentemente não está sendo cumprido o que foi combinado.

Nesta sexta-feira (20), o Juventude informou que a carga destinada à torcida gremista foi esgotada, totalizando 1,84 mil ingressos. A tendência é de que não aconteça a abertura de novos espaços nas arquibancadas.

Resposta do Juventude

Em participação no Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, respondeu sobre o assunto.

— Não foram 2.100 ingressos, foram 1.840 ingressos. O que vai acontecer sim é a entrada de crianças, que nós não cobramos ingressos de crianças e lá em Porto Alegre é cobrado, né? É 10% da capacidade do estádio de acessos e não de ingressos. Então, a gente poderia, inclusive, vender menos que isso. A gente está vendendo os 10% da capacidade. Cumprindo a lei. Nós cumprimos a lei. O outro lado, nos últimos anos, não cumpriu.

Planejamento com Amuzu

Um dos reforços do Grêmio para a partida contra o Juventude será Amuzu, que teve o visto de trabalho renovado e voltou a ter o nome regularizado no BID da CBF. O belga, no entanto, lida com outra questão particular no elenco: o Ramadã, período sagrado do islamismo, religião do belga.

Durante um mês, muçulmanos fazem jejum entre o nascer e o pôr do sol, além de reflexões e orações. Neste período, é comum não ingerir comidas e bebidas, inclusive água, durante o dia.

— O Amuzu tem essa questão do Ramadã e isso tem que ser respeitado. Existe uma programação para que ele tenha condições alimentares e físicas de desempenhar no jogo. Isso está sendo cuidado pelos nossos nutricionistas e preparadores. Eu tenho certeza que o Amuzu vai ser um jogador importante, tivemos já essa dificuldade de não tê-lo no primeiro jogo — lembrou Odorico, já que o jogador não esteve em campo na ida por conta de problemas com a renovação do visto de trabalho.

Leia Mais Como foi o desempenho de Amuzu pelo Grêmio durante o Ramadã de 2025

Juventude e Grêmio enfrentam-se neste domingo (22), às 18h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Como o jogo de ida terminou empatado por 1 a 1, quem vencer garantirá a vaga na final. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.