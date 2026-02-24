O valor pedido pelo Vasco para vender lateral para o Grêmio

Paulo Henrique foi convocado à Seleção Brasileira em outubro. Matheus Lima / Vasco,Divulgação

Após sondagens, o Vasco pediu 6 milhões de euros, cerca de R$ 36 milhões, ao Grêmio por Paulo Henrique, e não houve interesse na inclusão de atletas como compensação. O Tricolor considerou a pedida elevada e resolveu não investir.

De acordo com a apuração de Zero Hora, intermediários levaram o nome do lateral de 29 anos para o departamento de futebol do Grêmio. Como João Pedro e Marcos Rocha não se firmaram em 2026, o tema foi analisado.

Há boa relação entre os dirigentes. O executivo gremista Paulo Pelaipe foi quem conversou com o português Ademar Lopes, executivo vascaíno. O alto valor pedido pelos cariocas demonstra a valorização do jogador, convocado à Seleção Brasileira em outubro.

O Grêmio, contudo, não tem dinheiro em caixa para novos aportes neste momento. A direção decidiu, então, mesmo com a necessidade de trazer um novo lateral, esperar a janela de transferências da metade do ano para localizar uma opção mais em conta e condições melhores. Um meia também está nos planos para o segundo semestre.

Movimentos do Grêmio até o dia 3 de março, quando se encerra o período de inscrições de novos reforços, não são descartados, mas precisarão estar dentro do padrão “negócios de ocasião”, sem grandes custos ou envolvendo troca de jogadores.

O Tricolor fez contratações de volume nesta temporada, como Tetê e Enamorado, contratados com recursos próprios. O clube também trouxe Nardoni e Leonel Pérez, com o auxílio de um investidor.