O valor da opção de compra estipulado pelo Grêmio no empréstimo de Aravena 

Aravena pode render R$ 18 milhões ao Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Emprestado ao futebol dos Estados Unidos, o atacante Alexander Aravena ainda pode render US$ 3,5 milhões (R$ 18 milhões) ao Grêmio.

Este é o valor da opção de compra estipulada no empréstimo do atleta ao Portland Timbers, até dezembro de 2026.

O jogador não estava nos planos do técnico Luís Castro e, por isso, foi cedido aos americanos.