O valor da opção de compra estipulado pelo Grêmio no empréstimo de Aravena 

Emprestado ao futebol dos Estados Unidos, o atacante Alexander Aravena ainda pode render US$ 3,5 milhões (R$ 18 milhões) ao Grêmio.
Este é o valor da opção de compra estipulada no empréstimo do atleta ao Portland Timbers, até dezembro de 2026.
O jogador não estava nos planos do técnico Luís Castro e, por isso, foi cedido aos americanos.
As próximas saídas a serem anunciados são as do volante Cuéllar, cuja rescisão já foi acertada entre as partes, e do meia Cristaldo, que negocia a sua saída do clube.