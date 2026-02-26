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O valor da opção de compra estipulado pelo Grêmio no empréstimo de Aravena 

Tricolor emprestou o chileno ao Portland Timbers-EUA até dezembro de 2026

Rodrigo Oliveira

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Saimon Bianchini

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