O trabalho fora de campo que Gabriel Mec realiza para chegar ao Gre-Nal 450 em ascensão

Gabriel Mec pode ser titular no Gre-Nal 450. Lucas Uebel / Gremio

A preparação para pisar nos grandes palcos não termina quando Luís Castro encerra o treino no CT Luiz Carvalho. Nos tempos da base já era assim. Desde cedo, Gabriel Mec — que pode ser titular no Gre-Nal 450, neste domingo (1º) — organizou sua formação além dos treinos com o uniforme do Grêmio.

Pai do meia e de um filho mais velho, Robson Carvalho observou os dois jogando futebol. As características eram complementares. O que um tinha, faltava no outro. Novos elementos precisariam ser adicionados à rotina, concluiu.

O plano de carreira de Mec

Pedagogo com formação específica para treinamento de atletismo, Robson montou um projeto dentro do plano de carreira para o caçula. Ali começou a formação de uma equipe multidisciplinar. O ano era 2021. O primeiro contratado foi um nutricionista.

Robson queria mais. Sem recursos, não havia condição de contratar outros profissionais. O plano foi apresentado para empresários. Depois de muitos não, ouviu um sim. O grupo de trabalho complementar engordou. Conta também, agora, com um fisioterapeuta, um preparador físico e dois treinadores com foco no desenvolvimento técnico e na tomada de decisão, além de um analista de desempenho.

— Ele precisava de uma boa alimentação, mas para ele ter um bom desenvolvimento, saber as valências dele, força, mudança de direção, capacidade de pensar rápido, você vai começar a abrir um leque. Vi muita vantagem de abrir esse leque para o Gabriel, porque ele tinha muita deficiência — salienta Robson.

Um grupo multidisciplinar é responsável pelo desenvolvimento de Mec. Caroline Motta / Divulgação Grêmio

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O momento é de transição

A configuração do time de assessoramento atende a um momento crucial da carreira de Mec. A transição da base para o profissional tem aumento da exigência física, da intensidade do jogo e da responsabilidade nas ações.

A parte mais visível do trabalho integrado está nos 9kg de massa muscular ganho em atividades físicas complementares às realizadas pelo Grêmio.

Gabriel precisou evoluir fisicamente na transição da base para o profissional. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Uma das perguntas mais ouvidas por Robson é se Mec é destro ou canho.

— É ambidestro — enfatizada.

O período da pandemia foi fundamental para o pai ter subsídios para sua resposta. No confinamento, analisou vídeos de grandes estrelas do futebol, como Mbappé, Messi e Neymar. Treinamentos foram criados para treinar aspectos motores.

Desenvolvimento físico-cognitivo

No domingo (22), Gabriel Mec se posicionou para cobrar o terceiro pênalti gremista na decisão de desempate. Do ponto de vista decisório, ele tinha uma escolha simples a fazer. "Onde chutar?", era a questão.

Nos exercícios propostos pela equipes, o meia precisa tomar diversas decisões enquanto realiza uma ação motora. Um exemplo. Se ele tem de dar um passe com o pé direito, precisa olhar para trás ver de que cor é uma luz que se ascenderá e realizar o toque na bola.

Jogador também vem trabalhando no desenvolvimento físico-cognitivo. ANGELO PIERETTI / Grêmio,divulgação

O trabalho foca no desenvolvimento físico-cognitivo do garoto de 17 anos. Testes aplicados mostram um desempenho acima da média em componentes como memória de trabalho visuoespacial assim como ótima capacidade de flexibilidade cognitiva, que estaria relacionada à criatividade.

Oportunidades

Mec saiu aplaudido da semifinal contra o Juventude. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Todo o trabalho culmina nas oportunidades recebidas nesta temporada. Na semifinal, foi peça-chave para a retomada gremista. Saiu aplaudido pela Arena na vitória sobre o Atlético-MG.

— É fruto desse trabalho de equipe, não só do staff, mas também com o Grêmio. Os dois andando junto fizeram o Gabriel evoluir. Quando ele chega no profissional, ele acaba sentindo o impacto físico. Mas ele já estava num trabalho de evolução. Só faltava pra ele a minutagem e apostar que daria certo — destaca Robson.

Domingo (1º), 18h, tem Gre-Nal. Faça o que fizer na Arena, seja o resultado que fora, Gabriel Mec já sabe que o trabalho não estará acabado.