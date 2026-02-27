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Joia gremista
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O trabalho fora de campo que Gabriel Mec realiza para chegar ao Gre-Nal 450 em ascensão

Garoto de 17 anos faz atividades complementares para melhorar condicionamentos físico e técnico

Valter Junior

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