"O time voltou com outra postura": o que disseram os jogadores do Grêmio após eliminar o Juventude

Grêmio enfrentará o Inter na decisão, com a primeira partida a ser disputada na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Foi no sufoco que o Grêmio conseguiu chegar a mais uma final de Gauchão em sua história. Após um empate em 1 a 1, na Arena, no jogo de ida, contra o Juventude, as equipes repetiram o placar no Estádio Alfredo Jaconi, neste domingo (22). O resultado levou a decisão para as penalidades, etapa em que o Tricolor fez 4 a 1 e avançou para enfrentar o Inter na decisão do Estadual.

Em Caxias do Sul, foi o Grêmio o responsável pela festa após o apito final, com direito a grande comemoração dos jogadores com os torcedores. O primeiro a falar foi o goleiro Weverton, responsável por defender uma cobrança de pênalti.

— Após as mexidas do mister, o time voltou com outra postura e conseguiu empatar o jogo. Temos que valorizar a precisão dos nossos batedores, foram muito bem. Agora, é uma grande decisão, contra o nosso maior rival. É Gre-Nal e tenho certeza que serão dois grandes jogos. Vamos nos preparar bem para ir em busca do nosso objetivo — disse o goleiro.

Na zona mista, Marlon elogiou a atuação dos jovens que estiveram em campo:

— Eu queria muito enaltecer os guris da base que jogaram hoje. Entraram em campo e parecia que já estavam há muito tempo, chamaram a responsabilidade. O jogo que fez o Viery, ele manteve o mental mesmo depois do pênalti que é uma infelicidade, acontece. O Riquelme entrou muito bem, o Mec fez uma partidaça. O Enamorado está chegando agora e entrou bem no jogo. Acho que é isso que temos que valorizar, o pessoal tá acrescentando e isso demonstra que o grupo é muito coeso, todo mundo pode entrar e somar.

Marlon ainda afirmou que os jogadores mais experientes se esforçam para dar confiança aos jovens, e que a parceria entre as diferentes gerações é importante para um bom resultado:

— Por um jogo que a gente perdeu, já estavam fritando um ou outro, mas a gente tem que entender que a responsabilidade não é deles, nunca vai ser. É dos jogadores mais velhos, a gente tem que ajudar eles a trilhar o caminho, ajudar a ter entendimento do jogo, mas sabendo que eles com esse tanque cheio podem ajudar a gente bastante — disse.

Já Arthur destacou a recuperação que o time teve. Depois de um primeiro tempo de pouca criação, a equipe se reorganizou e conseguiu impor seu jogo na segunda etapa.

— Tivemos paciência, conseguimos no segundo tempo rodar mais a bola, que sabíamos que era importante, nos cobramos isso no vestiário. Não fugimos da nossa característica. A gente, do começo ao fim, foi muito fiel àquilo que a gente vem treinando. Porque acho que, independentemente de um resultado ou de outro, a gente tem que ser fiel à nossa confiança. Aquilo que a gente treina no dia a dia. A gente não treina todo dia porque sim. A gente tem um estilo do jogo — enfatizou.

O jogo de ida da final do Gauchão, contra o Inter será no próximo domingo, na Arena. Antes, na quarta-feira (25), o Grêmio recebe o Atlético-MG, pelo Brasileirão.