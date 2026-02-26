O que os colunistas de GZH disseram sobre a vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG

O Grêmio conquistou sua segunda vitória no Brasileirão 2026 ao bater o Atlético-MG por 2 a 1, nesta quarta-feira (25), na Arena, em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão.
Os gols do Tricolor foram marcados por Noriega e Marlon. Victor Hugo fez para o Galo.
Após mais três pontos na tabela do campeonato nacional, o Tricolor direciona agora sua atenção para o primeiro Gre-Nal da final do Gauchão.
Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre a vitória do time de treinado por Luís Castro.
O QUE OS COLUNISTAS DE GZH DISSERAM SOBRE O JOGO
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