O que os colunistas de GZH disseram sobre a classificação do Grêmio à final do Gauchão 2026

Viery fez o gol de empate no segundo tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio conquistou a vaga para a final do Gauchão 2026 ao vencer o Juventude por 4 a 1 nos pênaltis, após o empate em 1 a 1 no tempo normal, neste domingo (22), no Alfredo Jaconi.

Na final, o Tricolor terá pela frente o Inter, que se classificou em cima do Ypiranga. O Gre-Nais devem ocorrer nos dois próximos fins de semana. O primeiro na Arena, o segundo no Beira-Rio.

Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre a vitória do time de treinado por Luís Castro na semifinal do Gauchão.