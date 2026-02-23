O que os colunistas de GZH disseram sobre a classificação do Grêmio à final do Gauchão 2026

O Grêmio conquistou a vaga para a final do Gauchão 2026 ao vencer o Juventude por 4 a 1 nos pênaltis, após o empate em 1 a 1 no tempo normal, neste domingo (22), no Alfredo Jaconi.
Na final, o Tricolor terá pela frente o Inter, que se classificou em cima do Ypiranga. O Gre-Nais devem ocorrer nos dois próximos fins de semana. O primeiro na Arena, o segundo no Beira-Rio.
Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre a vitória do time de treinado por Luís Castro na semifinal do Gauchão.
O QUE OS COLUNISTAS DE GZH DISSERAM SOBRE O JOGO
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲