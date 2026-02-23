O que Gabriel Mec disse a Luís Castro antes dos pênaltis que garantiram o Grêmio na final do Gauchão

Gabriel Mec converteu um dos pênaltis na vitória do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

O destaque do empate em 1 a 1 entre Grêmio e Juventude, jogo que classificou o Tricolor nas penalidades para a final do Gauchão, foi o jovem Gabriel Mec, de 17 anos. Ele entrou após o intervalo, atuou mais por dentro e atormentou a defesa da equipe alviverde na segunda etapa.

Eleito o craque da partida pela Rádio Gaúcha e com nota mais alta na Cotação de ZH, o jogador disse ao fim do jogo que estava feliz por ganhar mais minutos em campo com Luís Castro. Ele ainda explicou sobre o seu posicionamento em campo, já que também pode jogar pelos lados do ataque:

— Tenho facilidade de jogar tanto por dentro quanto por fora. Ele (Luís Castro) sabe disso, tanto que me colocou por dentro hoje.

A coragem mostrada dentro de campo para criar jogadas no setor de ataque também apareceu na disputa de pênaltis. Mec foi um dos escolhidos para bater e converteu a cobrança com perfeição.

— Sempre trabalhei muito bem o pênalti. Já cheguei a errar, mas acontece. Eu estava confiante no momento. O professor perguntou quem estava confiante e eu disse que queria bater — explicou Gabriel Mec.

Ainda sobre as penalidades, o jovem lembrou que a mãe não costuma assistir a esses momentos em função do nervosismo. Ele contou que ao visualizá-la nas arquibancadas do Alfredo Jaconi, ficou mais tranquilo para entrar em campo:

— Quando eu estava aquecendo, comentei com o Riquelme que eu estava o jogo todo procurando ela. Quando eu a vi, disse que era só isso que eu precisava.

Sobre os dois clássicos Gre-Nal da decisão do Gauchão, Mec espera grandes confrontos, mas disse que o foco gremista está, primeiramente no jogo desta quarta-feira (25), contra o Atlético-MG, na Arena.

— A gente sabe que é uma grande final, é o Gre-Nal, mas temos o jogo de quarta-feira. Vamos trabalhar para ganhar esse jogo e depois sim pensar no Gre-Nal — concluiu o jogador.

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