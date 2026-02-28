O provável time do Grêmio para o primeiro Gre‑Nal da final do Gauchão

Time de Luís Castro conta com retornos importantes. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O time do Grêmio está encaminhado para o Gre-Nal 450, válido pela ida da final do Gauchão, neste domingo (1º), na Arena. O treinador Luís Castro deve contar com retornos importantes para o confronto.

Preservado na vitória sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no meio da semana, devido a um desconforto muscular, Arthur volta à equipe. Já Tetê e Willian, que estavam no departamento médico, também retornam — mas o segundo disputa posição com Gabriel Mec.

Há uma dúvida na lateral direita: João Pedro ou Pavon. Do outro lado, Marlon disputará seu quarto Gre-Nal. A dupla de zaga deve ser composta por Gustavo Martins e Viery. No ataque, está o artilheiro do time, Carlos Vinícius, que está pendurado — caso receba amarelo no jogo deste domingo, ficará de fora da partida da volta, no dia 8, no Beira-Rio, novamente às 18h.

Provável escalação

Assim, o Grêmio deve ir a campo com: Weverton; Pavon (João Pedro), Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega e Arthur; Tetê, Gabriel Mec (Willian) e Amuzu; Carlos Vinícius.