O provável time do Grêmio para enfrentar o Juventude

Monsalve deve estar à disposição. Lucas Uebel / Flickr do Grêmio FBPA

Grêmio e Juventude se enfrentam neste domingo (22), na partida de volta da semifinal do Gauchão, no estádio Alfredo Jaconi. O técnico Luís Castro deve promover mudanças em relação ao time que iniciou o jogo da ida, empatado em 1 a 1.

O desfalque de Tetê é certo. O atacante sofreu lesão muscular na coxa direita no último jogo e está em recuperação.

Na defesa, Viery será mantido ao lado de Balbuena. Sem Monsalve, Willian e Cristaldo, Dodi deve ser escalado no meio junto com Noriega e Arthur. A ponta direita deve ter Pavon. Na outra, Amuzu volta para o posto após ter sua situação regularizada. Quem também retorna é Noriega, que cumpriu suspensão no jogo de ida.

Assim, um possível Grêmio tem: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Dodi (Jefinho ou Tiaguinho); Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu.