O provável time do Grêmio para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão

Gabriel Mec pode receber oportunidade como titular. Lucas Uebel / Gremio.net

Para enfrentar o Atlético-MG pela quarta rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (25), às 21h30min, na Arena, o Grêmio terá novidades e ausências importantes. O técnico Luís Castro contará com algumas alternativas para a partida antes da final do Gauchão no final de semana.

Entre os desfalques, destaque para Arthur, que sentiu desconforto muscular e está fora. Willian e Tetê, que realizam tratamento intensivo para retornar no Gre-Nal, também estão fora. Outras ausências são do zagueiro Wagner Leonardo e do meia Monsalve.

Quanto às novidades, o destaque é a presença do argentino Juan Nardoni, que poderá receber a primeira oportunidade com a camisa gremista. Em contrapartida, Leonel Pérez, anunciado no mesmo dia que o compatriota, não foi relacionado pelo técnico Luís Castro.

O time que Luís Castro mandará a campo ainda é uma incógnita, principalmente por dúvidas na zaga, entre Viery e Kannemann, e sobre quem será o meia-armador. Gabriel Mec foi bem na função na última partida diante do Juventude, na semifinal do Gauchão, e poderá ser titular.

Provável escalação

O Grêmio deve ir a campo com Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni; Amuzu, Gabriel Mec e Pavon; Carlos Vinícius.