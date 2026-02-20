O papel de Paulo Pelaipe antes da primeira decisão do Grêmio em 2026

Paulo Pelaipe virou peça importante na primeira decisão do ano. Duda Fortes / Agencia RBS

Mesmo tendo passado por um Gre-Nal e jogos eliminatórios, esta será a primeira semana decisiva do Grêmio na temporada. O Tricolor enfrenta o Juventude em busca de uma vaga na final do Gauchão, após empate em 1 a 1, na Arena. Algumas ações foram reforçadas nos bastidores, e um personagem ganha ainda mais espaço: Paulo Pelaipe.

O executivo, que se aproxima de 50 anos de serviços prestados ao futebol, com diversas passagens pelo clube como dirigente político e, pela segunda vez, como contratado, virou peça importante no momento.

Apesar de participar do cotidiano do futebol, nos últimos dois meses ele focou em negociações e foi elogiado internamente pelo seu papel nas saídas de 19 atletas, o que aliviou a folha salarial do clube.

Nos últimos dias, Pelaipe esteve mais presente no vestiário para aprimorar detalhes na preparação para o confronto na Serra. Ele tenta auxiliar no processo de adaptação do Tricolor em meio às mudanças na direção, na comissão técnica e no elenco.

Diálogo e respaldo

O executivo mantém diálogos com o técnico Luís Castro, com os auxiliares e com os jogadores. Não houve cobranças que não sejam comuns, mas sim respaldo ao novo treinador e demonstração de confiança nos conceitos que são implementados.

Outra lembrança feita nos bastidores é sobre a chegada de seis reforços para 2026. Apenas quatro atletas estiveram disponíveis para o Estadual, já que Leonel Pérez e Nardoni não puderam disputar o Gauchão. Tetê, principal investimento no ano, está lesionado. Somente Weverton virou titular, enquanto Enamorado e Caio Paulista são alternativas.

Apoio da direção

As ações do executivo com a anuência dos comandantes políticos, como o presidente Odorico Roman, e o vice-presidente de futebol Antonio Dutra Junior, além do Conselho de Administração.

A expectativa é de que quase todos os integrantes estejam presentes em Caxias do Sul no domingo (22), contra o Juventude.