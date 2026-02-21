Luís Castro encaminha time do Grêmio para decisão contra o Juventude

O Grêmio está encaminhado para a decisão contra o Juventude em Caxias do Sul. A delegação finalizou, na manhã deste sábado (21), a preparação para o confronto. Luís Castro definiu a escalação com novidades.
A comissão técnica confirmou a tendência da semana, com Viery e João Pedro entre os titulares. Pavon e Amuzu devem ocupar as pontas. A sessão, fechada para a imprensa, teve uma parte exclusiva para bola parada ofensiva e defensiva.
O provável Grêmio para o duelo tem: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Dodi (Jefinho ou Tiaguinho); Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu.
O confronto, que vale vaga na final do Gauchão, ocorre às 18h de domingo (22) no Alfredo Jaconi. Quem vencer passa. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.
