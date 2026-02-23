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Luís Castro enaltece jovens e revela como pretende usá-los no Grêmio nos Gre-Nais da final

Tricolor passou pelo Juventude nos pênaltis, com destaque para a boa atuação de Gabriel Mec

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