Luís Castro enaltece jovens e revela como pretende usá-los no Grêmio nos Gre-Nais da final

Técnico disse estar empolgado com o futuro gremista. Renan Mattos / Agencia RBS

Luís Castro está mais próximo de atingir o primeiro objetivo do Grêmio em 2026: ser campeão gaúcho. Após empatar dois jogos em 1 a 1 contra o Juventude, o Tricolor superou o time de Caxias do Sul nas penalidades e avançou à decisão do Gauchão 2026.

Sobre o jogo deste domingo (22), o treinador português reconheceu que o Grêmio melhorou na segunda etapa, momento em que Pavon passou a jogar como lateral-direito e Gabriel Mec entrou em campo para jogar como meia. O jovem de 17 anos foi um dos atletas oriundos da base gremista que estiveram em campo, assim como Viery, Riquelme e Gustavo Martins.

Luís Castro foi questionado se o torcedor poderá vê-los com mais frequência em partidas de maior expressão, como jogos do Campeonato Brasileiro ou até mesmo os clássicos Gre-Nal, que irão decidir o Gauchão. Quanto a isso, ele deixou em aberto, mas reforçou a cautela com os mais jovens.

— Só irei expor os jogadores mais novos quando eu sentir que estão preparados. Quando eu os colocar e derem uma resposta aquém do esperado, daquilo que vejo em treinos, eu não vou mantê-los. Mas se a resposta for positiva, são os jogadores que eu conto. Eu conto com todos — ressaltou o técnico.

Ele disse ainda gostar de trabalhar com jogadores mais novos:

— Gosto muito de confiar neles e que eles retribuam essa confiança dando-me também confiança para eu continuar os colocando em campo. O processo de evolução de um jogador jovem é feito de avanços e recuos. Então nós temos de estar muito atentos — explicou Luís Castro.

O treinador acredita que eles farão uma boa combinação com os mais experientes do elenco, assim como com os recém contratados nesta janela de transferências. É nesta linha que ele classifica o projeto atual realizado no clube:

— Eu tenho muita confiança naquilo que todos estão a fazer dentro do Grêmio. Vejo um futuro risonho.

Pavon é destaque

Um dos jogadores mais elogiados por Luís Castro após a partida foi o argentino Pavon. Na primeira etapa, atuou mais à frente, mas foi no segundo tempo que teve maior destaque, quando foi deslocado para a lateral direita. Nesta etapa, o Grêmio teve maior controle do jogo e buscou o empate.

— O Pavon tem características muito especiais. É um jogador que desempenha com todo o empenho, com toda dedicação, com uma ambição enorme, qualquer missão que nós entreguemos a ele. É um jogador de grande sacrifício em campo. Joga à direita, na ponta, joga à esquerda, na ponta, joga na lateral direita. E se eu pedir para ele jogar na lateral esquerda, ele joga — comentou Luís Castro.