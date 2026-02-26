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Luís Castro cita reformulação do elenco e elogia jovens em vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG: "É assim que eles crescem"

Tricolor chegou à segunda vitória na competição e, agora, passa a focar no Gre-Nal 450

Zero Hora

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