Luís Castro cita reformulação do elenco e elogia jovens em vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG: "É assim que eles crescem"

Luís Castro aprovou a atuação gremista contra o Atlético-MG. Duda Fortes / Agencia RBS

Mesmo com desfalques, o Grêmio conseguiu vencer o Atlético-MG por 2 a 1, na quarta-feira (25), pela quarta rodada do Brasileirão. O técnico Luís Castro trouxe novidades na equipe titular e viu o Tricolor buscar a segunda vitória na competição, resultado que deixou o time em oitavo lugar.

Apesar dos gols terem saído no segundo tempo, o treinador disse que o time teve um maior domínio do jogo na primeira etapa:

— Conquistamos os três pontos com uma superioridade ao longo de todo o jogo. Uma primeira parte, na minha opinião, melhor que a segunda parte.

Segundo Castro, a equipe poderia ter criado mais oportunidades no ataque. Mesmo assim, ele entende que alguns jovens do grupo ainda estejam mais tímidos e que podem crescer a partir de oportunidades como as que foram ofertadas no jogo contra o Atlético-MG.

— Não tivemos tanta apetite pelo gol do adversário como deveríamos ter tido, também fruto de alguma inexperiência nossa, muitos meninos a contribuir para a equipe, mas é assim que eles crescem. É debaixo das dificuldades, debaixo de jogos como esse, que os jogadores menos experientes vão crescendo — disse Luís Castro, que fez elogios aos jogadores mais novos do elenco.

Confira outras respostas de Luís Castro durante a coletiva

Estreia de Nardoni

Nardoni entregou-se por completo. Não é um volante, é um jogador que gosta, no desempenho dessa função de pegar mais atrás, aparecer em zonas mais adiantadas.

É um jogador que, após a perda, consegue reagir também forte.

Gabriel Mec titular

É um jogador versátil, é um jogador veloz, é um jogador que joga bem entre linhas.

Hoje tinha uma função muito clara de apoiar mais um corredor e ter liberdade quando a bola estava no outro corredor, de entrar na última linha defensiva do Atlético-MG.

Willian e Monsalve voltam para o Gre-Nal?

Eu gostaria de tê-los para o Gre-Nal. Vamos ver se é possível ou não.

Gabriel Mec pode ser opção caso os dois não voltem?

Claramente pode. Agora, temos que analisar o Inter de hoje (quarta-feira) e do passado. Vamos escalar aqueles que nos derem mais capacidade.

Disputa na lateral direita

Temos três jogadores muito ambiciosos na posição. João Pedro, Marcos Rocha e ele (Pavon). E temos que escolher entre eles. Mas o desempenho de todos é bom. Todos eles têm um desempenho ótimo. Só que eu vou escolher aquele que eu acho que, naquele momento, está melhor em relação ao que está sendo feito nos treinos. Senti ele (Pavon) muito animado, muito entusiasmado.

Reformulação do elenco

Foi uma decisão conjunta. Achamos que devíamos abrir espaço para os jovens das categorias de base. Tem que ter espaço para respirar dentro dos elencos. E com 34 jogadores tínhamos muito pouco espaço para eles, mesmo eles lutando. São jogadores que estão em construção e que, de vez em quando, têm que ter tempo de jogo.