Lateral do Grêmio perde espaço no time após ter comportamento criticado por companheiros de clube

Caio Paulista disputou apenas cinco jogos pelo Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Caio Paulista, primeiro reforço do Grêmio para a temporada 2026, não deu a resposta esperada pelo clube. Além disso, o comportamento do jogador fora de campo também desagradou companheiros.

O empréstimo do Palmeiras ao Grêmio foi o segundo consecutivo do lateral de 27, que anteriormente havia sido repassado ao Atlético-MG. Pelo Tricolor, foram apenas cinco jogos.

A avaliação no Grêmio é de que as virtudes ofensivas não foram confirmadas. Além disso, o jogador deixou espaço no setor defensivo.

O principal ponto, porém, envolve o dia a dia. O atleta teve atitudes com companheiros e comissão técnica que geraram desconforto. Os episódios foram registrados contra o São Paulo, na derrota por 2 a 0, pelo Brasileirão, quando ele não saiu do banco de reservas, e também após o empate com o Juventude em 1 a 1, na semifinal do Gauchão, diante do Juventude na Arena.

Os próprios atletas fizeram a primeira repreensão, mas o assunto foi notado pela comissão técnica e dirigentes. Ele já foi cobrado individualmente e também no vestiário.

Caio Paulista, que tem contrato até dezembro, já ganhou uma sombra no banco de reservas. O jovem Pedro Gabriel, 17 anos, foi chamado às pressas para compor treinamentos e ser lapidado pela comissão técnica.

O garoto está em vias de renovar o contrato que se encerra na metade deste ano e é tratado como uma promessa gremista. Marlon é o dono da posição e tende a seguir desta forma.