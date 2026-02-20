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Lateral do Grêmio perde espaço no time após ter comportamento criticado por companheiros de clube

Primeiro reforço tricolor para a temporada 2026 deve seguir no banco de reservas e corre risco de ser superado por garoto

Saimon Bianchini

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