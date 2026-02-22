Juventude x Grêmio: veja o histórico dos confrontos em mata-matas

Neste domingo (22), Grêmio e Juventude se enfrentam por uma vaga na final do Gauchão. No jogo de ida das semifinais, na Arena, as equipes empataram em 1 a 1. Agora, o Tricolor vai ter que buscar o resultado fora de casa.
No histórico de confrontos entre Grêmio e Juventude em mata-matas, o time da Capital leva a vantagem: são 13 classificações conquistadas, contra três do Alviverde.
Foram 13 partidas disputadas no Alfredo Jaconi, palco da próxima decisão, sendo seis vitórias do Grêmio, quatro empates e três triunfos do Juventude.
Decisões por pênaltis ocorreram duas vezes desde 2000, em 2013 e em 2025, quando o Gustavo Martins marcou um gol de bicicleta que rendeu confusão no último lance da partida e forçou as penalidades.
Mata-mata no Brasileirão de 2002
O Grêmio precisará repetir o desempenho que teve em 2002, na disputa das quartas de final do Brasileirão. Na ocasião, o confronto da ida foi de mando do Grêmio, no Olímpico, e acabou empatado em 0 a 0.
Na volta, no Alfredo Jaconi, o Tricolor comandado por Tite venceu por 1 a 0 e garantiu a classificação à semifinal. O gol da vitória foi de César, aos 10 minutos do segundo tempo.
Conquistas do Juventude
Em 2008, nas quartas de final do Gauchão o Ju perdeu em casa por 2 a 1 e venceu no Olímpico por 3 a 2. O critério de desempate era o gol qualificado, que deu vantagem ao time da Serra.
Em 2013, o jogo único pela semifinal do Estadual acabou empatado em 1 a 1 e foi decidido nos pênaltis: 5 a 4 para o Juventude. Já em 2016, o gol qualificado voltou à cena. O Ju venceu por 2 a 0 ida no Jaconi e perdeu por 3 a 1 na Arena.
Confira o retrospecto
Gauchão 2025 – Semifinal
- Ida: 22/2 - Grêmio 2x1 Juventude
- Volta: 1/3 - Juventude (2) 2x1 (3) Grêmio
Gauchão 2024 – Final
- Ida: 30/3 - Juventude 0x0 Grêmio
- Volta: 6/4 - Grêmio 3x1 Juventude
Copa do Brasil 2020 – Oitavas de Final
- Ida: 29/10 - Grêmio 1x0 Juventude
- Volta: 5/11 - Juventude 0x1 Grêmio
Copa do Brasil 2019 – Oitavas de Final
- Ida: 22/5 - Juventude 0x0 Grêmio
- Volta: 29/5 - Grêmio 3x0 Juventude
Gauchão 2016 – Semifinal
- Ida: 21/4 - Juventude 2x0 Grêmio
- Volta: 24/4 - Grêmio 3x1 Juventude
Gauchão 2015 – Semifinal
- Ida: 12/4 - Juventude 0x1 Grêmio
- Volta: 18/4 - Grêmio 2x1 Juventude
Gauchão 2014 – Quartas de Final
- Jogo único: 23/3 - Grêmio 3x0 Juventude
Gauchão 2013 – Semifinal (2º turno)
- Jogo único: 27/4 - Juventude (5) 1x1 (4) Grêmio
Gauchão 2009 – Quartas de Final (1º turno)
- Jogo único : 21/2 - Grêmio 2x0 Juventude
Gauchão 2008 – Quartas de final
- Ida: 23/3 - Juventude 1x2 Grêmio
- Volta: 6/4 - Grêmio 2x3 Juventude
Gauchão 2007 – Final
- Ida: 29/4 - Juventude 3x3 Grêmio
- Volta: 6/5 - Grêmio 4x1 Juventude
Brasileirão 2002 – Quartas de Final
- Ida: 24/11 - Grêmio 0x0 Juventude
- Volta: 27/11 - Juventude 0x1 Grêmio
Gauchão 2001 – Final
- Ida: 27/5 - Juventude 2x3 Grêmio
- Volta: 3/6 - Grêmio 3x1 Juventude
Gauchão 1996 – Final
- Ida: Juventude 0x3 Grêmio
- Volta: Grêmio 4x0 Juventude
Gauchão 1995 – Semifinal
- Ida: Juventude 2x1 Grêmio
- Volta: Grêmio 4x0 Juventude
Gauchão 1935
- Jogo único: Grêmio 6x2 Juventude
