Juventude x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelas semifinais do Gauchão

Juventude e Grêmio se enfrentam neste domingo (22), às 18h, pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão 2026. A partida ocorre no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
As equipes vêm de empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Arena. Sem rodada do Brasileirão nesta semana, o Grêmio tem foco total na decisão.
Escalações para Juventude x Grêmio
Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos (Raí Ramos), Lucas Mineiro, Pablo Roberto (Manuel Castro), Mandaca e Alan Ruschel (Manuel Castro); Gabriel Taliari e Safira. Técnico: Maurício Barbieri.
Grêmio: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Dodi (Jefinho ou Tiaguinho); Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.
Arbitragem para Juventude x Grêmio
Rafael Klein, auxiliado por Jorge Bernardi e Fagner Cortez. VAR: Jean Pierre Lima.
Onde assistir a Juventude x Grêmio
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.
Como chegam Grêmio e Juventude
Grêmio
O time de Luís Castro vai precisar buscar a vitória fora de casa depois do empate frustrante na ida. Sobre a escalação, a boa notícia é o retorno de Amuzu, que teve seu visto de trabalho regularizado.
Juventude
O Alviverde tem a vantagem de decidir a classificação ao lado de sua torcida, e terá força máxima. Os zagueiros Rodrigo Sam e Marcos Paulo retornam ao time depois de cumprirem suspensão na última partida. Autor do gol de empate na Arena, o lateral-esquerdo Patryck Lanza está suspenso e é desfalque.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲