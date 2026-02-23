Juventude (1)1x1(4) Grêmio: confira os gols e os melhores momentos pela semifinal do Gauchão

Foi sofrido, mas o Grêmio conquistou a classificação para a final do Gauchão. Depois de um empate em 1 a 1 na Arena e outro no Alfredo Jaconi, neste domingo (22), a decisão foi para os pênaltis e consagrou a equipe do técnico Luís Castro.
O Juventude abriu o placar no primeiro tempo, com um pênalti convertido por Gabriel Taliari. Viery deixou o braço estendido numa dividida dentro da área e a penalidade foi marcada.
O jovem zagueiro conseguiu a redenção na segunda etapa. Foi dele o gol que levou a decisão para a disputa de pênaltis. O Grêmio voltou para o segundo tempo com uma nova atitude e dinâmica no ataque, o que rendeu boas chances de bola na área. Numa dessas, a sobra chegou a Viery, que pegou de primeira e marcou um golaço.
O jogo de ida da final do Gauchão, contra o Inter, será no final de semana, na Arena. Antes, o Grêmio recebe o Atlético-MG pelo Brasileirão, na quarta-feira.
