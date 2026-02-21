Junior Barranquilla cogita acionar cláusula contra o Grêmio por Enamorado

Enamorado tem contrato com o Grêmio até 2028. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

A parcela devida pelo Grêmio ao Junior Barranquilla pelo compra de Enamorado está em debate entre os clubes.

O Tricolor busca quitar a negociação nos próximos dias. Os colombianos, no entanto, cogitam acionar uma cláusula para exigir todo o pagamento.

Uma ação na FIFA não é descartada nos bastidores. Segundo a apuração de Zero Hora, por enquanto, ainda não houve nenhum tipo de acerto.

Héctor Baez, diretor da equipe estrangeira, já fez uma cobrança pública sobre o caso. A direção gremista, que reconhece o atraso, tenta resolver a pendência amigavelmente.

O valor devido é de U$S 1 milhão. No total, a venda foi fechada, após algumas semanas de tratativas, por cerca de U$S 3 milhões. O pagamento seria parcelado nos próximos meses. O investimento foi feito com recursos próprios do clube.

No acordo, o Junior Barranquilla colocou uma cláusula, relativamente comum em algumas negociações: caso a primeira parcela atrasasse, como aconteceu, todo o valor da transferência deveria ser quitado.

O Grêmio tenta sensibilizar os colombianos para não executar a cobrança praticamente à vista. O jogador de 28 anos tem contrato com o clube até 2028.

Nos dois primeiros meses da gestão Odorico Roman, mais de R$ 100 milhões em dívidas vencidas foram quitadas, inclusive, uma que gerou um Transferban, impeditivo para inscrição de novos reforços do clube gremista.