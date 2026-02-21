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Junior Barranquilla cogita acionar cláusula contra o Grêmio por Enamorado

Tricolor pediu um prazo aos colombianos e situação pode parar na FIFA

Saimon Bianchini

direto de Farroupilha

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