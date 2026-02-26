Jogadores do Grêmio comemoram vitória e evolução contra o Atlético-MG: "A gente se cobra"

Lateral fez um gol e deu uma assistência. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio teve uma vitória importante na noite de quarta-feira (25). O time comandado por Luís Castro venceu o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão, e vai mais confiante para o clássico Ge-Nal de domingo.

Marlon foi o nome do jogo. Ele sofreu uma falta dura que rendeu um cartão vermelho para o jogador do Atlético-MG aos 15 minutos de partida, deu a assistência à Noriega para o primeiro gol gremista e marcou o segundo — um golaço. Após a partida, o lateral comemorou a conquista:

— A gente treina muitas vezes essa bola, eu dei um chute bisonho na primeira parte, então eu sempre fico esperando uma chance dessas. Fico muito feliz em fazer o gol, é o primeiro aqui na Arena, para um gremista de coração estar no seu clube e fazer um gol é especial, com a sua torcida, então. Eu fico muito feliz e espero fazer mais gols aqui.

Contra o Galo, o Grêmio teve uma atitude defensiva sólida como ainda não havia tido este ano. O gol alvinegro marcado por Victor Hugo foi um momento isolado de falta de atenção. Essa mudança de rota é importante para um time diante de uma decisão.

— A gente está se cobrando para ser um time mais eficaz, para não sofrer tantos gols. E é importante esse resultado. A gente tem uma grande decisão agora no fim de semana. E a gente fica muito feliz pelo resultado, porque a gente precisa vencer para pegar cada vez mais confiança, para os jogadores que estão entrando também pegar confiança para somar cada vez mais ao time.

Novidade na escalação

Depois de ser improvisado na lateral direita na partida contra o Juventude, pela semifinal do Gauchão, Pavon foi escalado para começar na posição contra o Galo. E a resposta dada em campo foi boa.

— O treinador que tem que fazer as coisas tranquilo, e eu tentei fazer da melhor maneira, até onde pude. Ele depois me tirou, mas eu estava me sentindo bem, me senti confortável ali — afirmou.

Não foi a primeira vez que Pavon atuou na linha defensiva. O jogador recordou que jogou alguns jogos na lateral quando estava no Boca Juniors. Questionado sobre se vai continuar na função, o argentino disse que a decisão é de Luís Castro e que vai fazer o que o técnico pedir.

Outro que mudou de posição foi Noriega. Antes utilizado como zagueiro, o volante voltou à sua posição de origem. O peruano disse que prefere jogar pelo meio, mas que deixou claro para o treinador que pode ser colocado onde for mais preciso.

Noriega ainda disse que o time está mais forte para os Gre-Nais que decidirão o Gauchão:

— Eu acho que agora temos mais jogos, temos mais tempo treinando juntos. Eu acho que temos uma adaptação melhor, mas vamos jogo a jogo. Não posso falar que agora, porque temos mais jogos, vamos ganhar o Gre-Nal, mas vamos fazer sempre o possível para dar o melhor dentro do campo e dar felicidade para nós, nossa família e a torcida tricolor sempre.

O Grêmio volta a campo no domingo (1º) contra o Inter para o jogo de ida da final do Gauchão, na Arena.