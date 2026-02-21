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Herança do pai, casamento tricolor e lesão na avalanche: como Juçara Sampaio vive seu amor pelo Grêmio

Natural de Palmeira das Missões, cresceu apreendendo a vibrar com o clube e passou todos os ensinamentos à filha, Luizi

Carolina Freitas

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