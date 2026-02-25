Grêmio e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30min, pela quarta rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de derrota, na última rodada do campeonato, mas chega com moral após classificação para a final do Gauchão, no final de semana. Já o Galo empatou contra o Remo no Brasileirão, e vem de empate na semifinal do Mineirão contra o América-MG.
Escalações para Grêmio x Atlético-MG
Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Gabriel Mec; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo, Scarpa e Cuello; Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves
Arbitragem para Grêmio x Atlético-MG
Raphael Claus, com assistência de Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima. VAR: Jose Claudio Rocha Filho.
Onde assistir a Grêmio x Atlético-MG
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play)
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 20h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 21h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.
Como chegam Grêmio x Atlético-MG
Grêmio
O Tricolor chega classificado para a final do Gauchão e terá o Gre-Nal 450 no final de semana. No entanto, a partida pelo Brasileirão ganha importância, ainda mais por ser em casa e pelo fato de o time de Luís Castro ter apenas três pontos até o momento.
Atlético-MG
O Galo enfrenta o Grêmio em meio a semifinal do Campeonato Mineiro. Jogando em casa, o Atlético empatou em 1 a 1 com o América-MG. A volta será no domingo (1º).
Ingressos para Grêmio x Atlético-MG
Os ingressos já estão sendo vendidos para sócios e público em geral, por meio do site gremio.net. As entradas mais baratas estão R$ 20. Veja os valores:
