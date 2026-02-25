O Grêmio bateu o Atlético-MG por 2 a 1 pela quarta rodada do Brasileirão. Confira a repercussão do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.
Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.
Acompanhe os lances de Grêmio x Atlético-MG
Confira a tabela do Brasileirão atualizada
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