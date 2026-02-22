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Grêmio vence o Juventude nos pênaltis e avança à final do Gauchão para enfrentar o Inter

Após empate em 1 a 1 no tempo normal no Alfredo Jaconi, Tricolor derrotou o time da Serra nas cobranças de penalidades por 4 a 1. Primeiro Gre-Nal será na Arena

Valter Junior

Direto de Caxias do Sul

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