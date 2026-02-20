Grêmio toma medidas para pagar dívida com clube colombiano por atacante; veja os valores

Grêmio foi cobrado publicamente pelo negócio. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O gerente geral do Junior Barranquilla cobrou o Grêmio publicamente pelo atraso no pagamento da primeira parcela pela venda de Enamorado. O Tricolor, procurado por Zero Hora, reconhece a cobrança e quitará o tema nos próximos dias.

Em entrevista ao canal Win Sports, da Colômbia, o dirigente reclamou dos atrasos gremista e também do Botafogo, que negociou Barrera:

— Vendemos o Enamorado e ainda não recebemos o primeiro pagamento. Vendemos o Jordan Barrera e uma parcela do Botafogo está atrasada há mais de 60 dias. Temos que ter compromisso. Assim como jogadores saem, outros chegam, e precisamos de fluxo de caixa para honrar esses compromissos. Existem obrigações que precisam ser cumpridas — declarou Héctor Baez.

O negócio, no total, foi assinado por US$ 3 milhões. A primeira parcela, prevista para a virada do mês, foi de US$ 1 milhão, segundo apurou a reportagem. O investimento foi realizado com recursos próprios sem a ajuda de investidores, diferentemente das chegadas de Juan Nardoni e Leonel Pérez.

O colunista de Zero Hora Cesar Cidade Dias revelou que o Grêmio teve um imprevisto financeiro. O acordo encaminhado pela Libra com um banco de investimento para vender 5% dos direitos de TV por 14 anos, o que injetaria R$ 73 milhões no cofre de muitos clubes em fevereiro, não foi assinado. Houve desistência do interessado. Desta forma, a instituição, que contava com os recursos, enfrentou dificuldades.

O clube reconhece o atraso, mas sem abrir os valores da transferência, e diz que já estava resolvendo a pendência antes da declaração. O Tricolor alega que o episódio não justifica uma reclamação pública, já que vem pagando dívidas. Foram quitados mais de R$ 100 milhões em dívidas vencidas nos últimos dois meses no começo da gestão de Odorico Roman.