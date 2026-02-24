Grêmio se aproxima de acordo com antigo patrocinador máster

Alfa estampou a camisa do Grêmio. Grêmio / Divulgação

O Grêmio avançou num acordo com a Alfa Bet, patrocinadora do clube por dez meses em 2025, para receber valores em atraso pela rescisão do vínculo. Mesmo que legalmente tenha direito a uma quantia maior, o Tricolor decidiu aceitar um montante inferior para não correr o risco de ficar sem qualquer compensação. Um novo parceiro comercial deverá estampar a camisa nas próximas semanas.

De acordo com a reportagem, o clube tem conversas adiantadas para receber R$12 milhões pelo rompimento do vínculo no final de novembro do ano passado. Os valores correspondem às parcelas do patrocínio dos meses de setembro, outubro e novembro.

O Grêmio, ainda na gestão Alberto Guerra, rompeu o contrato por falta de pagamentos. No cálculo, a cláusula rescisória era de aproximadamente R$ 30 milhões. Com as cotas atrasadas, o valor a receber chegava a R$ 42 milhões.

Após algumas análises, o Tricolor acredita que a empresa deverá ser negociada para outra bet ou até mesmo encerrada. Desta forma, o clube opera por fechar um acordo recebendo menos que tem direito para garantir uma mínima compensação.

Em paralelo, o CEO Alex Leitão avança em conversas com empresas para estampar a marca no uniforme gremista. Os dirigentes praticamente descartam uma casa de apostas, que frearam o investimento nos últimos meses diminuindo drasticamente as quantias oferecidas.