Grêmio libera meia, que vai jogar na Argentina

Cristaldo vai retornar ao futebol argentino em 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio acertou, nesta quinta-feira (26), a liberação do 21º jogador fora dos planos da atual comissão técnica. O meia Cristaldo teve sua rescisão contratual confirmada nas redes sociais do clube, e seu destino será o retorno ao futebol argentino.

"O Clube agradece ao atleta pelo profissionalismo nos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", destacou o Tricolor em nota.

Cristaldo agora atuará pelo Talleres. O acordo com o clube argentino ocorreu após a rescisão contratual entre as partes ser confirmada. O vínculo do meia com o Grêmio tinha duração até dezembro de 2026, mas acaba sendo encerrado de forma antecipada.

Essa rescisão vinha sendo trabalhada pelos dirigentes gremistas nos últimos dias. Para que o acordo fosse concluído, o jogador também abriu mão de alguns valores dentro de uma negociação que foi considerada amigável.

Ainda na última quarta-feira (25), o clube acertou a rescisão com o volante Cuéllar e liberou o chileno Aravena para atuar nos Estados Unidos. A ideia é abrir espaço para os jovens que estão surgindo das categorias de base do clube.